Липчанина ждёт суд из-за бутылки водки

Мужчине очень хотелось выпить, а денег не было.

Заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего липчанина по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабёж».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 9 февраля этого года с 16:35 до 16:46 подозреваемый зашёл в магазин «Пятёрочка» на улице Космонавтов и похитил с витрины литровую бутылку водки за 466 рублей, спрятав её в имеющийся при себе полиэтиленовый пакет чёрного цвета.



По версии следствия, после этого 35-летний липчанин прошёл с водкой мимо кассы, не оплатив товар, и направился к автоматической раздвижной двери, которая открывается, когда кто-то входит в магазин.



В этот момент мужчину заметил и попытался остановить охранник магазина, крикнув: «Пройдите через кассу и оплатите водку, там выхода нет». Подозреваемый проигнорировал требования об оплате водки и, удерживая бутылку, покинул помещение, как только кто-то вошёл в магазин и дверь открылась. Но тот же охранник задержал его на улице, схватив за куртку, и вызвал полицию — мужчину доставили в отдел полиции №8, и он сразу же написал явку с повинной.



В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Он рассказал, что денег не было, а выпить очень хотелось, поэтому и пошёл на грабёж. Теперь подозреваемого ждёт суд.