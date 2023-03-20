Управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей за мусор, конденсат и воду в подъезде

А ещё одной УК выписали штраф в 125 000 рублей.

Сразу несколько управляющих компаний попались на нарушениях. Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в доме №45 по улице 9 микрорайон в Липецке выявили многочисленные нарушения: в подъезде №2 на полу были вода, бытовой и строительный мусор, на потолке и стенах подвала обнаружили конденсат, отсутствовали продухи подвального помещения (они были заложены кирпичом), не было освещения в подвале, на полу общего коридора первого этажа обнаружили влагу и просадку покрытия.



В отношении управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, в результате за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом суд оштрафовал ООО «Порядок» на 250 тысяч рублей.



Госжилинспекция также проверила работу управляющей компании ООО «УК «Спутник» и выявила нарушения в домах № 4/1 на улице Доватора и №5 на улице Юных Натуралистов.



В доме №4/1 на улице Доватора обнаружили, что придомовая территория около подъезда в ненадлежащем санитарном состоянии, а урна переполнена. Так же были претензии к состоянию входной группы, на перилах отсутствовали поручни, на окнах лестничной площадки обнаружили трещины или полностью отсутствовало остекление, в лифтовой кабине не было поручня, на стенах лифта красовалась надпись, уборка чердачного помещения не проводилась, на крыше нашли отслоение рулонного кровельного покрытия.



В доме №5 на улице Юных Натуралистов обнаружили, что на лестничной площадке, потолке и стенах имеются влажные следы течи трубопровода системы внутреннего водостока, на лестничной площадке отсутствует остекление, кровля находится в неисправном состоянии.



В отношении управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении, суд оштрафовал ООО «УК «Спутник» по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» на 125 тысяч рублей.



«Управляющая компания «Спутник» прекратила свою деятельность и была реорганизовано путём присоединения в ООО УК «Вариант», нести ответственность будет ООО УК «Вариант», - добавляют в ГЖИ.



Жилец дома №38 по улице Балмочных в Липецке через ГИС ЖКХ пожаловался на бездействие организации ООО «Дом наших друзей»: он не получил от управляющей компании ответ на обращение по вопросу замены лампочек в переходе на парковку, лестничных площадках и тамбурах.



«ООО «Дом наших друзей» обязано было направить ответ на обращение в ГИС ЖКХ не позднее 10 рабочих дней, однако ответ был направлен с нарушением установленного срока. В отношении должностного лица управляющей компании был составлен протокол об административном нарушении по части 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», по которому назначен штраф в 25 тысяч рублей», - отметили в ГЖИ.



А жильцов дома №21 по улице Героев в Ельце не получил в установленный срок ответ на обращение по вопросу содержания общего имущества многоквартирного дома.



Это обращение было перенаправлено в Госжилинспекцию, и при проведении проверки ООО «Вентремонт» сотрудники инспекции выявили нарушение: в отношении директора управляющей компании был составлен протокол по части 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», его также оштрафовали на 25 тысяч рублей.