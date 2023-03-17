Происшествия

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Камера наблюдения записала наезд автомобиля на столб на улице Ангарской

3 989
#ДТП

На этом же месте 7 марта грузовик врезался в два автомобиля.

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Днем 17 марта на улице Ангарской рядом с остановкой «Поселок Сырский» автомобиль «Хендай» врезался в столб

Авария обошлась без серьезных последствий. Наезд вызвал вибрацию опоры без последующего обрушения дорожных знаков. 

Напомним, что в этом же месте 7 марта грузовик врезался в два легковых автомобиля. Оба инцидента записала камера уличного наблюдения.
3 989
#ДТП

Комментарии (3)

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Гость

38 минут назад
Он видимо полагает, что зеркала у машины для красоты
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...

46 минут назад
Сразу видно, что В/У купил
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MBAND

58 минут назад
Это конечная Пос.Сырский как всегда стоят пару 315-тых и пару 345-тых вопрос а где же 24-тый? не понятно...
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