Камера наблюдения записала наезд автомобиля на столб на улице Ангарской

На этом же месте 7 марта грузовик врезался в два автомобиля.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Днем 17 марта на улице Ангарской рядом с остановкой «Поселок Сырский» автомобиль «Хендай» врезался в столб



Авария обошлась без серьезных последствий. Наезд вызвал вибрацию опоры без последующего обрушения дорожных знаков.



Напомним, что в этом же месте 7 марта грузовик врезался в два легковых автомобиля. Оба инцидента записала камера уличного наблюдения.

