Происшествия
сегодня, 15:44
Камера наблюдения записала наезд автомобиля на столб на улице Ангарской
На этом же месте 7 марта грузовик врезался в два автомобиля.
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Днем 17 марта на улице Ангарской рядом с остановкой «Поселок Сырский» автомобиль «Хендай» врезался в столб
Авария обошлась без серьезных последствий. Наезд вызвал вибрацию опоры без последующего обрушения дорожных знаков.
Напомним, что в этом же месте 7 марта грузовик врезался в два легковых автомобиля. Оба инцидента записала камера уличного наблюдения.
Авария обошлась без серьезных последствий. Наезд вызвал вибрацию опоры без последующего обрушения дорожных знаков.
Напомним, что в этом же месте 7 марта грузовик врезался в два легковых автомобиля. Оба инцидента записала камера уличного наблюдения.
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