Общество

50 минут назад

«Каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ»

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#ЕГЭ #школа

Известные липчане и простые родители сегодня сдавали ЕГЭ.

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В школе №29 Липецка сегодня прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Акция проводится в седьмой раз и призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение перед ЕГЭ и познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

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На этот раз родителям предложили написать сокращённый вариант ЕГЭ по русскому языку продолжительностью всего один час. А на выполнение настоящий экзаменационной работы, которая состоит из двух частей и содержит 27 заданий, отведено три с половиной часа.  

В остальном — всё как на настоящем экзамене: взрослые регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. 

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Контроль, рассадка и меры эпидемиологической безопасности в пункте проведения экзамена такие  же, как на настоящем ЕГЭ.

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Перед проходом в аудитории — досмотр с металлоискателем: руки вверх, всё лишнее из карманов — долой. Даже паспорт с собой можно взять только без обложки. Заместителя председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрея Фролова попросили снять часы. А вот отцу десятиклассницы Леониду Мацаку разрешили прихватить с собой валидол. Всё же человек волнуется — мало ли что. 

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Всего попробовать сдать ЕГЭ захотели 24 человека — это не очень много, но ведь и время для репетиции неудобное, посередине рабочего дня.

Пришедших разделили на две аудитории. В одной — простые липчане, в другой — медийные лица: исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова, председатель департамента образования администрации города Липецка Светлана Бедрова, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран. Но это не значит, что в этой аудитории разрешат списывать — всё по-честному. 
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«ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ», — произносит организатор перед началом экзамена.

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— Приехала с хорошим настроем, чтобы совместно с родителями прорепетировать сдачу ЕГЭ по русскому языку, — рассказала Инесса Шуйкова. — Акция проводится седьмой год подряд и пользуется в Липецкой области большим интересом со стороны родителей. Она позволяет снять психологическое напряжение с родителей, освоить эту процедуру и рассказать о ней детям, побеседовать с ними о ней. Хотя некоторые родители также волнуются, забывают свой паспорт…

На проверку ЕГЭ отведено два дня. Узнать результаты каждый из родителей сможет лично — публично обнародовать их не будут. Хотя многим очень бы хотелось: когда экзамены сдают известные и успешные люди, некоторые не прочь бы дискредитировать их плохой оценкой за ЕГЭ.

— Однозначно не получится, это вопросы безопасности и уважения перед личностью! — Уверяет директор центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов. — Сейчас уже и одноклассники не знают результаты друг друга. Всё конфиденциально.

А вот Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран даже свои результаты узнавать не хочет. У Юрия Тарана — две дочери и сын, дети закончили школы и вузы, но их отец всё равно пришёл сдавать ЕГЭ.

— 21-й год в Липецкой области реализуется ЕГЭ, и организаторы регулярно просят родителей поучаствовать в репетиции. Опыт показывает, что родители волнуются больше детей, и надо, прежде всего, снять с них стрессовую напряжённость, дать понять, что в процедуре ЕГЭ нет ничего невозможного. И если к нему системно и планомерно готовиться, то всё пройдёт хорошо. Как Уполномоченный по правам ребенка я регулярно принимаю участие в подобных испытаниях. Последний раз я сидел за партой в прошлом году на таком же ЕГЭ для родителей. А вот сколько получил — меня никогда не интересовало. Я, может быть, и заполнять бланк до конца не буду. Для меня главное — это процесс организации: прохода, работы аудиторий, технологии распечатывания материалов. Главное — это вопросы безопасности и психологического комфорта. Тот, кто прилежно учился в школе может удовлетворительно и на достаточное количество баллов сдать сегодняшнее тестирование! У меня в школьном аттестате по русскому языку была четвёрка. За сочинение за содержание я всегда получал пять, а за орфографию — либо четыре, либо три.

По опыту прошлых лет, ЕГЭ по русскому языку родителям сдать намного проще, чем по математике. На этом экзамене бывают даже родители-высокобалльники, которые набирают по 90 баллов, а вот на математике многих ждал провал, результаты были не очень высокими.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку — обязательный для получения аттестата. В Липецкой области его будут сдавать 29 мая 4 583 человека. Для получения аттестата на ЕГЭ по русскому необходимо набрать как минимум 24 балла, а чтобы поступить в вуз — не менее 40 баллов.

Как сообщили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, в этом году в Липецкой области будет применена технология доставки экзаменационных материалов по интернету, распечатывать их будут прямо в аудиториях. Раньше эти задания привозили в пункты проведения экзамена, и вскрывали пакеты в аудиториях. К нововведению регион готов: в течение двух лет закуплена необходимая техника для 456 аудиторий 34 пунктов.

Традиционно выпускники Липецкой области сдают русский язык  хорошо. В прошлом году на ЕГЭ по русскому языку было 18 высокобалльных и 40 стобалльных результатов.

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#ЕГЭ #школа

Комментарии (2)

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Э

4 минуты назад
Какие парты удобные на фото.
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Элиот

20 минут назад
Русский они может быть и сдадут. А как насчёт математики, физики и химии?
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