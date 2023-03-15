

В остальном — всё как на настоящем экзамене: взрослые регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки.

«ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ», — произносит организатор перед началом экзамена.— Приехала с хорошим настроем, чтобы совместно с родителями прорепетировать сдачу ЕГЭ по русскому языку, — рассказала Инесса Шуйкова. — Акция проводится седьмой год подряд и пользуется в Липецкой области большим интересом со стороны родителей. Она позволяет снять психологическое напряжение с родителей, освоить эту процедуру и рассказать о ней детям, побеседовать с ними о ней. Хотя некоторые родители также волнуются, забывают свой паспорт…На проверку ЕГЭ отведено два дня. Узнать результаты каждый из родителей сможет лично — публично обнародовать их не будут. Хотя многим очень бы хотелось: когда экзамены сдают известные и успешные люди, некоторые не прочь бы дискредитировать их плохой оценкой за ЕГЭ.— Однозначно не получится, это вопросы безопасности и уважения перед личностью! — Уверяет директор центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов. — Сейчас уже и одноклассники не знают результаты друг друга. Всё конфиденциально.А вот Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран даже свои результаты узнавать не хочет. У Юрия Тарана — две дочери и сын, дети закончили школы и вузы, но их отец всё равно пришёл сдавать ЕГЭ.— 21-й год в Липецкой области реализуется ЕГЭ, и организаторы регулярно просят родителей поучаствовать в репетиции. Опыт показывает, что родители волнуются больше детей, и надо, прежде всего, снять с них стрессовую напряжённость, дать понять, что в процедуре ЕГЭ нет ничего невозможного. И если к нему системно и планомерно готовиться, то всё пройдёт хорошо. Как Уполномоченный по правам ребенка я регулярно принимаю участие в подобных испытаниях. Последний раз я сидел за партой в прошлом году на таком же ЕГЭ для родителей. А вот сколько получил — меня никогда не интересовало. Я, может быть, и заполнять бланк до конца не буду. Для меня главное — это процесс организации: прохода, работы аудиторий, технологии распечатывания материалов. Главное — это вопросы безопасности и психологического комфорта. Тот, кто прилежно учился в школе может удовлетворительно и на достаточное количество баллов сдать сегодняшнее тестирование! У меня в школьном аттестате по русскому языку была четвёрка. За сочинение за содержание я всегда получал пять, а за орфографию — либо четыре, либо три.По опыту прошлых лет, ЕГЭ по русскому языку родителям сдать намного проще, чем по математике. На этом экзамене бывают даже родители-высокобалльники, которые набирают по 90 баллов, а вот на математике многих ждал провал, результаты были не очень высокими.Напомним, ЕГЭ по русскому языку — обязательный для получения аттестата. В Липецкой области его будут сдавать 29 мая 4 583 человека. Для получения аттестата на ЕГЭ по русскому необходимо набрать как минимум 24 балла, а чтобы поступить в вуз — не менее 40 баллов.Как сообщили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, в этом году в Липецкой области будет применена технология доставки экзаменационных материалов по интернету, распечатывать их будут прямо в аудиториях. Раньше эти задания привозили в пункты проведения экзамена, и вскрывали пакеты в аудиториях. К нововведению регион готов: в течение двух лет закуплена необходимая техника для 456 аудиторий 34 пунктов.