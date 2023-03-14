Спасатели говорят, что вытащить машину будет непросто.

В окрестностях деревни Селище Лебедянского района в Дону утонул автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Липецкой области.Машина затонула на переправе, которая затоплена уже не первый день. «Не знаем, на что надеялся водитель этого авто, но его задумка явно пошла не по плану. Сам он жив... Спасатели говорят – вытащить машину будет непросто, течение сильное и льдины плывут», - пишет Telegram-канал «Липецкая область».Пик паводка в Липецкой области пройден. В Лебедянском и Данковском районах, где половодье было особенно сильным, вода потихоньку отступает.«В Лебедяни дома, оказавшиеся в зоне подтопления, сейчас подключены к теплу и электричеству, воду из подвалов откачали. В Данковском районе весенние воды создали в основном дорожные проблемы – затоплены несколько мостов. Но Дон потихоньку успокаивается – за сегодняшнюю ночь уровень воды в реке понизился на 60 сантиметров», - добавляют в правительстве.По состоянию на вечер 13 марта из-за сильного подъема воды оставались закрытыми следующие переправы: мост через реку Дон на дороге Романово-Селищи-Перехваль в Лебедянском районе, водопропускные сооружения через реку Дон на дороге Долгое-Красная Заря, водопропускные сооружения через реку Дон на дороге Вихровка примыкание к дороге Данков – Долгое, мост через реку Становая Ряса в селе Ратчино, мост через реку Олым на дороге Войсковая Казинка-Русская Казинка, мост через реку Сосна у села Черкассы, понтонная переправа через реку Дон на дороге Стебаево-Задонск-Долгоруково, мост через реку Снова на дороге Ксизово-Соловьевка, мост через реку Сосна на дороге Пятницкое-примыкание к дороге Орел-Тамбов, мост через реку Чернава на дороге Быково-примыкание к дороге Чернава–Измалково. Но ситуация всё время меняется.