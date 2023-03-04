Коронавирус в России: ковид будет отступать и возвращаться?

Вопрос появления вируса SARS-CoV-2 в человеческой популяции остается на повестке дня. Волны COVID-19 могут возвращаться каждые пять месяцев, считают эпидемиологи. Понятие «коллективный иммунитет в отношении COVID-19 пересмотрят.

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе немного пошла на спад. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 9,8 до 14,5 тысячи случаев. При этом, рост заболеваемости не влиял на смертность – число летальных случаев как и неделей назад составило от 30 до 40 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 61 383 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 314 520 человек, из них 396 216 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, снова стремится вверх – с понедельника по пятницу фиксировали от 90 до 154 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3957 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 179 529 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость COVID-19 в России на прошлой неделе начала снижаться – также, как гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией уменьшилась на 11,6% по сравнению с неделей ранее, ее показатель составил 57,6 на 100 тысяч населения. Преобладающими остаются варианты штамма «омикрон», отметили в ведомстве, передают РИА Новости. Заболеваемость росла в 31 регионе. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 5,8 и снизился на 7,9%, однако в 27 регионах госпитализировали чаще, чем неделей ранее.

Понятие «коллективный иммунитет» для COVID-19 пересмотрят. Причина, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой в том, что каждый новый вариант вируса обретает возможность обходить иммунитет, сформированный после болезни. В интервью РИА Новости она рассказала: сейчас ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов новой коронавирусной инфекции, чтобы затем сформировать новое понятие «коллективного иммунитета». Между тем, формирование платформы для разработки универсальных противовирусных препаратов остается актуальным, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства – об этом пишут «Известия». В агентстве пояснили - коронавирус по-прежнему представляет угрозу из-за мутаций, вероятность возникновения новых высокопатогенных штаммов вируса SARS-CoV-2 остается высокой.

О конце пандемии COVID-19 говорить еще рано – такое мнение озвучила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вирус не один раз проявлял свою коварность, контролировать ситуацию пока необходимо. В беседе с aif.ru она отметила, что новая волна заболеваемости возможна в конце лета и с большой вероятностью будет осенью. Глава ведомства добавила, что важно вести раздельное тестирование на COVID-19 и грипп – начало и той и другой болезни может быть одинаковым, но лечение у них разное. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал порталу «360», что, хотя заболеваемость ковидом пошла на спад, ожидать возвращения новой волны следует каждые пять месяцев – подобная периодичность прослеживается с тем же гриппом с 2000 года. Однако ситуация может поменяться, если появится новый вариант COVID-инфекции.

Вопрос появления вируса SARS-CoV-2 в человеческой популяции остается на повестке дня. Так, после очередного заявления ФБР о лабораторном происхождении вируса глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что доказательств и подтверждений версии о возможной утечки коронавируса из лаборатории в Ухане нет, передает INTERFAX.RU. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский в беседе с Lenta.ru придерживается такой же позиции – он считает, что сейчас обсуждение происхождения коронавируса вовсе приняло политический характер. А врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев пояснил «РБК», что в Юго-Восточной Азии, где находится Китай, и так есть все условия для развития вирусов, а природа так разнообразна и широка, что она может все придумать, и человека там не надо. Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что дискуссия о происхождении нового вируса идет практически с первого дня, с новыми данными появляются новые вопросы, передает ТАСС. Выводы должны быть не на основе точки зрения, а на том, есть факты, или нет.

У переболевших COVID-19 могут развиваться аутоиммунные заболевания, предупредил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в беседе с изданием «Комсомольская правда». Он пояснил – при COVID-19 фиксируются повреждения внутренней оболочки сосудов в организме. То есть получается, что у болеющих возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус. Если у человека была предрасположенность к тем или иным аутоиммунным болезням, коронавирусная инфекция может оказаться для них «спусковым крючком». Чтобы постковидный воспалительный процесс не стал причиной серьезных недугов, врач рекомендует обязательно долечивать COVID-19 после того, как острая фаза заболевания пройдена.