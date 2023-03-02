Культура
54 минуты назад
В Липецком краеведческом музее опять новый директор
Евгения Смелова написала заявление об уходе по собственному желанию.
Сегодня коллективу Липецкого областного краеведческого музея представили нового директора — Александра Гепалова, пока с пометкой и. о. До сегодняшнего дня он работал заведующим отделом археологии.
Липчанину Александру Гепалову 35 лет, он закончил гимназию № 64 им. В. Котельникова, ЛГПУ по специальности «История». Еще учась в университете начал работать в краеведческом музее. В данный момент учится в аспирантуре. Женат, воспитывает троих дочерей.
«В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, благодаря своим профессиональным и человеческим качествам: трудолюбию, ответственности и преданности музейному делу. Во время своего обращения к сотрудникам новый руководитель заявил, что воспринимает свою деятельность, как служение Отечеству», сообщается о нем в официальной группе музея ВКонтакте.
Предыдущий директор, Евгения Смелова, написала заявление об уходе по собственному желанию. Почему решила уйти с поста директора, неизвестно. Она была назначена на эту должность 5 мая 2022 года, Тогда с ней заключили годовой контракт, но проработала Смелова десять месяцев. Евгения никогда не отказывала журналистам в интервью. При ней возобновил работу, пожалуй, самый необычный музей региона — «Край Долгоруковский». После ухода из липецкого музея она вернулась в Москву.
Ее предшественница Ирина Сулина занимала пост директора музея три месяца.
Фото: vk.com
Липчанину Александру Гепалову 35 лет, он закончил гимназию № 64 им. В. Котельникова, ЛГПУ по специальности «История». Еще учась в университете начал работать в краеведческом музее. В данный момент учится в аспирантуре. Женат, воспитывает троих дочерей.
«В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, благодаря своим профессиональным и человеческим качествам: трудолюбию, ответственности и преданности музейному делу. Во время своего обращения к сотрудникам новый руководитель заявил, что воспринимает свою деятельность, как служение Отечеству», сообщается о нем в официальной группе музея ВКонтакте.
Предыдущий директор, Евгения Смелова, написала заявление об уходе по собственному желанию. Почему решила уйти с поста директора, неизвестно. Она была назначена на эту должность 5 мая 2022 года, Тогда с ней заключили годовой контракт, но проработала Смелова десять месяцев. Евгения никогда не отказывала журналистам в интервью. При ней возобновил работу, пожалуй, самый необычный музей региона — «Край Долгоруковский». После ухода из липецкого музея она вернулась в Москву.
Ее предшественница Ирина Сулина занимала пост директора музея три месяца.
Фото: vk.com
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