Культура
сегодня, 15:54
В краеведческом музее новый директор
У предыдущего руководителя закончился контракт.
Директором областного краеведческого музея назначена Ирина Сулина. С ней заключен годовой контракт. Ранее Ирина Сулина возглавляла липецкий историко-культурный музей.
Ирина Сулина рассказала GOROD48 о том, что планирует увеличить присутствие музея в онлайн-формате, продолжит сотрудничество с театрами и образовательными учреждениями.
— Планов громадье. Политика музея — быть открытыми для всех, — добавила Ирина Сулина.
Стоит отметить, что новый директор для краеведческого музея человек не новый. В свое время она 15 лет проработала там старшим научным сотрудником.
У Ларисы Лошкаревой, которая ранее возглавляла музей, в конце 2021 года закончился контракт.
Директором липецкого историко-культурного музея стала Елена Колесникова, ранее работавшая там заведующей информационного отдела.
Фото: facebook.com/iasulina
Ирина Сулина рассказала GOROD48 о том, что планирует увеличить присутствие музея в онлайн-формате, продолжит сотрудничество с театрами и образовательными учреждениями.
— Планов громадье. Политика музея — быть открытыми для всех, — добавила Ирина Сулина.
Стоит отметить, что новый директор для краеведческого музея человек не новый. В свое время она 15 лет проработала там старшим научным сотрудником.
У Ларисы Лошкаревой, которая ранее возглавляла музей, в конце 2021 года закончился контракт.
Директором липецкого историко-культурного музея стала Елена Колесникова, ранее работавшая там заведующей информационного отдела.
Фото: facebook.com/iasulina
Читатель
ГоТ
Хм
цирк