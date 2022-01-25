Культура

сегодня, 15:54

В краеведческом музее новый директор

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#краеведческий музей #директор #Сулина
В краеведческом музее новый директор

У предыдущего руководителя закончился контракт.

Директором областного краеведческого музея назначена Ирина Сулина. С ней заключен годовой контракт. Ранее Ирина Сулина возглавляла липецкий историко-культурный музей.

Ирина Сулина рассказала GOROD48 о том, что планирует увеличить присутствие музея в онлайн-формате, продолжит сотрудничество с театрами и образовательными учреждениями.

— Планов громадье. Политика музея — быть открытыми для всех, — добавила Ирина Сулина.

Стоит отметить, что новый директор для краеведческого музея человек не новый. В свое время она 15 лет проработала там старшим научным сотрудником.

У Ларисы Лошкаревой, которая ранее возглавляла музей, в конце 2021 года закончился контракт.

Директором липецкого историко-культурного музея стала Елена Колесникова, ранее работавшая там заведующей информационного отдела.

Фото: facebook.com/iasulina
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#краеведческий музей #директор #Сулина

Комментарии (4)

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Читатель

4 минуты назад
1000 лет не был в музее, там есть что посмотреть?
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ГоТ

58 минут назад
Интересно, а почему не пишут о новом директоре областной библиотеки? Или на предыдущем обожглись и не чаяли как избавиться от полена ещё не попавшего в руки папы Карло?
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Хм

сегодня, 16:13
А нам зачем эта новость и какие у неё планы
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цирк

сегодня, 16:02
почему то музейных работников охотно привлекают для фальсификации выборов-145 проц
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