В краеведческом музее новый директор

У предыдущего руководителя закончился контракт.

Директором областного краеведческого музея назначена Ирина Сулина. С ней заключен годовой контракт. Ранее Ирина Сулина возглавляла липецкий историко-культурный музей.



Ирина Сулина рассказала GOROD48 о том, что планирует увеличить присутствие музея в онлайн-формате, продолжит сотрудничество с театрами и образовательными учреждениями.



— Планов громадье. Политика музея — быть открытыми для всех, — добавила Ирина Сулина.



Стоит отметить, что новый директор для краеведческого музея человек не новый. В свое время она 15 лет проработала там старшим научным сотрудником.



У Ларисы Лошкаревой, которая ранее возглавляла музей, в конце 2021 года закончился контракт.



Директором липецкого историко-культурного музея стала Елена Колесникова, ранее работавшая там заведующей информационного отдела.



Фото: facebook.com/iasulina