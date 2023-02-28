Происшествия

14 минут назад

Участник «Проверочной закупки» приобрёл по объявлению в интернете винтовку за 18 000 рублей

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#оружие #боеприпасы
Участник «Проверочной закупки» приобрёл по объявлению в интернете винтовку за 18 000 рублей

Продавцу теперь грозит до 4 лет лишения свободы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины по части 7 статьи 222 УК РФ «Незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж».

По версии следствия, осенью прошлого года подозреваемый разместил в интернете объявление о продаже пневматической однозарядной пружинно-поршневой винтовки «Hatsan MOD.125» 4,5 мм калибра с дульной энергией до 30,7 Дж.

Но в качестве покупателя выступил полицейский в рамках «Проверочной закупки». Он договорился с подсудимым о продаже по телефону, и после при личной встрече участников сделки винтовка была продана за 18 тысяч рублей.

Теперь продавцу оружия грозит до 4 лет лишения свободы.
138
#оружие #боеприпасы

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