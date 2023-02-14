«ВАЗ» опрокинулся на сельской трассе

Пострадала 44-летняя женщина водитель.



За прошедшие сутки на дорогах области получили травмы три человека.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 13 февраля в Тербунском районе съехал с дороги и опрокинулся на крышу автомобиль «ВАЗ-210540», которым управляла 44-летняя женщина. С места аварии ее доставили в Тербунскую ЦРБ. Причиной аварии в ГИБДД называют несоответствие скорости автомобиля конкретным условиям движения.



В Усманском районе на дороге Усмань – Девица – Крутченская Байгора 27-летний водитель «Лады Приоры» сбил 59-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован.



Около половины восьмого вечера в Липецке на улице Космонавтов 52-летний мужчина попал под автобус «Мерседес». Мужчине оказали медицинскую помощь.



13 февраля автоинспекторы зарегистрировали еще 19 аварий, они обошлись без пострадавших.



