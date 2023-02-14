Происшествия

44 минуты назад

«ВАЗ» опрокинулся на сельской трассе

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#авария #ДТП
«ВАЗ» опрокинулся на сельской трассе

Пострадала 44-летняя женщина водитель.

За прошедшие сутки на дорогах области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 13 февраля в Тербунском районе съехал с дороги и опрокинулся на крышу автомобиль «ВАЗ-210540», которым управляла 44-летняя женщина.  С места аварии ее доставили в Тербунскую ЦРБ. Причиной аварии в ГИБДД называют несоответствие скорости автомобиля конкретным условиям движения. 

В Усманском районе на дороге Усмань – Девица – Крутченская Байгора 27-летний водитель «Лады Приоры» сбил 59-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован.

Около половины восьмого вечера в  Липецке на улице Космонавтов 52-летний мужчина попал под автобус «Мерседес». Мужчине оказали медицинскую помощь.

13 февраля автоинспекторы зарегистрировали еще 19 аварий, они обошлись без пострадавших. 

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#авария #ДТП

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