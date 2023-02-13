Происшествия

16 минут назад

В Лебедяни сгорел автомобиль

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#МЧС #пожар
В Лебедяни сгорел автомобиль

А в Паршиновке погибли пять поросят и одна корова.

Вечером 11 февраля по улице Машиностроителей в Лебедяни сгорел автомобиль десятилетний «Хендай», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Утром 12 февраля в Липецке на улице Бардина горела надворная постройка — уничтожены вещи и кровля на площади пять квадратных метров. Днем в селе Паршиновка Добринского района сгорела хозяйственная постройка. В ней погибли пять поросят и одна корова.

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#МЧС #пожар

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