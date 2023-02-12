Происшествия

сегодня, 10:20

Житель Усманского района прятал наркотики в телевизоре

3 351
#наркотики
Житель Усманского района прятал наркотики в телевизоре

Во время обыска у жителя одного из сел Усманского района, которого подозревали в хранении и распространении наркотиков, внимание полицейских привлек телевизор.

Участковые уполномоченные проводили обыск у ранее судимого за распространение и хранение наркотиков жителя одного из сел Усманского района. Подозревали его в том же, за что он привлекался к ответственности ранее. Полицейские обратили внимание на телевизор, крышка которого плохо закрывалась. Открыв ее, сотрудники полиции обнаружили внутри сверток из газеты, в котором находилась марихуана. Вес обнаруженных наркотиков составил 11,4 грамма.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств или их аналогов значительном размере», максимальная санкция которой – до трёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

3 351
#наркотики

Комментарии (3)

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Борец

5 минут назад
Зачем отобрали.был бы смешной телевизор.
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Нюх

8 минут назад
Да просто ходи по ранее судимым, у будет тебе кайф! Надо чаще ходить!
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Знающий

11 минут назад
Нюх у сотрудника полиции хороший.
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