сегодня, 10:20
Житель Усманского района прятал наркотики в телевизоре
Во время обыска у жителя одного из сел Усманского района, которого подозревали в хранении и распространении наркотиков, внимание полицейских привлек телевизор.
- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств или их аналогов значительном размере», максимальная санкция которой – до трёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Борец
Нюх
Знающий