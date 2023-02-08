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В Липецкой области насчитали 5117 косуль
Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области обнародовало данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов.
Приказом Минприроды России определены сроки охоты на косулю европейскую: взрослые самцы с 20 мая по 20 июня и с 15 июля по 15 августа, все половозрастные группы с 1 октября по 10 января.
«Косули являются родственниками оленей, по праву считаются очень благородными. Лишённый агрессии нрав, изящное телосложение и мирное поведение сделали их любимцами множества людей, несмотря на то, что полюбоваться ими можно только с расстояния», - сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
Но недавно косулей липчане смогли полюбоваться и вблизи: на территорию детского сада №1 на улице Желябова забралась косуля. Утром её обнаружил сторож и сообщил в службу «112». Самку, которой три-четыре года, вызволяли сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Косулю выпустили в Липецком районе в ближайшие общедоступные охотничьи угодья.
Фото - vk.com/club194309238