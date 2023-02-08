Начальник управления молодежной политики: «Мое первое место работы досталось мне благодаря общественной деятельности»

Новая начальник управления молодежи Екатерина Щукина наглядным примером доказывает, что можно реализовать себя в Липецке.

На должность начальника управления молодежной политики Екатерина Щукина назначена 8 декабря 2022 года. 31-летняя начальник управления предлагает обращаться к ней по имени и на ты — так удобнее. Она — коренная липчанка. Своими задачами на новом посту в этом году видит создание молодежного центра в «Прометее», развитие российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и Доброцентров.



Считает, что важно не терять связь с молодыми людьми, которые уехали из региона учиться.