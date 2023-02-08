Общество

сегодня, 09:48

Начальник управления молодежной политики: «Мое первое место работы досталось мне благодаря общественной деятельности»

18 1010
#кадры #Екатерина Щукина #управление молодежной политики
3

Новая  начальник управления молодежи Екатерина Щукина наглядным примером доказывает, что можно реализовать себя в Липецке.

На должность начальника управления молодежной политики Екатерина Щукина назначена 8 декабря 2022 года. 31-летняя начальник управления предлагает обращаться к ней по имени и на ты — так удобнее. Она — коренная липчанка. Своими задачами на новом посту в этом году видит создание молодежного центра в «Прометее», развитие российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и Доброцентров.

Считает, что важно не терять связь с молодыми людьми, которые уехали из региона учиться.
18 1010
#кадры #Екатерина Щукина #управление молодежной политики
3

Комментарии (18)

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Как гость
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на государевой службе провел немало времени.

2 минуты назад
Патриот, должности в цивилизованных странах распределяются отлично . Уровень , качество и продолжительность жизни в цивилизованных странах тому наглядное доказательство .
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Гость

8 минут назад
Какие Доброцентры? В "тимуровцев" играть, мусор собирать за отдыхающими или старушек через дорогу переводить, как в "Еролаше"? Существуют школы - вот там должны быть разные бесплатные кружки. Раньше Дворцы Культуры были для детей, эти дворцы и сейчас существуют, но там всё на коммерческой основе.
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911

9 минут назад
Не за красоту назначили, это точно
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Патриот

13 минут назад
на государевой службе провел немало времени., Jugendamt? Не, не слышал)))))))
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Патриот

16 минут назад
на государевой службе провел немало времени., Если ты на государевой службе провел немало времени, то должен знать как в "цивилизованных странах" распределяются должности.))))))))))
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Очередная...

17 минут назад
Бла - бла - бла...
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на государевой службе провел немало времени.

25 минут назад
Патриот, в цивилизованных странах есть Управление молодежной политики ? Однако ! ))))))))))))))))))))))
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Домоседка

27 минут назад
Как всегда одна болтовня т эйфория,воспитание молодежи должно начинаться с малых лет, где у на БЕСПЛАТНЫЕ кружки и секции их можно по пальцам пересчитать и то если танцы или спорт то только для перспективных детей,а остальным ,что делать если у родителей ипотека,кредиты да и прокормиться сейчас дорого,денег . На платные секции не хватает нну ,а дальше пошло и поехало сами знаете куда,а вы говорите работа с молодежью все это фейк и очковтирательство,охватят своими проектами 100 человек,а звону на всю страну
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Патриот

31 минуту назад
Гость, ""На верху" свой отбор - туда только "своих" берут, "чужой" там с ума сойдёт от безделья..." Ну да. Все как в "цивилизованных странах".
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Гость

44 минуты назад
Отличники сами пробьются - им не помогают мамы и папы, а троечникам помогать надо - продвигать. "На верху" свой отбор - туда только "своих" берут, "чужой" там с ума сойдёт от безделья...
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