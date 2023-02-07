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Прокуратура Ельца провела проверку по скандальной закупке школьного питания более чем на 170 миллионов рублей
Начальная цена контракта составила 170 257 917 рублей 50 копеек, срок оказания требуемых услуг - 2 года. При этом участник закупки должен был предоставить исполненный договор, цена оказанных услуг по которому должна составлять не менее 34 051 583 рублей 50 копеек.
В Липецком УФАС пришли к выводу о нецелесообразности закупки питания сразу на два года, ведь цены на продукты растут. Обоснования от заказчика не последовало. Кроме того, компании, которые ранее уже занимались питанием школьников в районах, даже не смогли подать заявку: таких крупных контрактов на сумму в 34 миллиона рублей и более у них раньше не было. Торги отменили, условия закупки пришлось переписать.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, прокуратура Ельца по поручению прокуратуры области провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок. По результатам проверки прокурором города начальнику МКУ «Центр компетенций в сфере муниципальных закупок» внесено представление, а также направлена соответствующая информация начальнику управления образования администрации города Ельца.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что именно «Центр компетенций в сфере муниципальных закупок» в декабре прошлого года проводил конкурс на оказание услуг по организации питания обучающихся и воспитанников сразу для 12 образовательных учреждений Ельца. Начальная цена контракта составила 170 257 917 рублей 50 копеек, срок оказания требуемых услуг - 2 года.
Причём согласно требованиям законодательства участник закупки должен был предоставить исполненный договор, цена оказанных услуг по которому должна составлять не менее 20% от этой суммы - соответственно, в этом случае не менее 34 051 583 рублей 50 копеек.
Таким образом «Центром компетенций в сфере муниципальных закупок» при проведении открытого конкурса было допущено необоснованно избыточное ограничение участников закупки. Допущенные нарушения послужили основанием для аннулирования открытого электронного конкурса на оказание услуг по организации питания.