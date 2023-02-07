Общество

27 минут назад

Прокуратура Ельца провела проверку по скандальной закупке школьного питания более чем на 170 миллионов рублей

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#закупки #торги
Прокуратура Ельца провела проверку по скандальной закупке школьного питания более чем на 170 миллионов рублей

Начальная цена контракта составила 170 257 917 рублей 50 копеек, срок оказания требуемых услуг - 2 года. При этом участник закупки должен был предоставить исполненный договор, цена оказанных услуг по которому должна составлять не менее 34 051 583 рублей 50 копеек.

Напомним, 30 января руководитель Липецкого УФАС России Ирина Поткина рассказала об аннуляции закупки более чем на 170 миллионов рублей на организацию школьного питания в Ельце. Там неожиданно решили проторговать питание во всех елецких школах не на год, а сразу на два года. Цена контракта составила более 170 миллионов рублей. При этом у участника конкурса должен был быть опыт исполнения аналогичного контракта на сумму в 20% от цены контракта — то есть более 34 миллионов рублей.

В Липецком УФАС пришли к выводу о нецелесообразности закупки питания сразу на два года, ведь цены на продукты растут. Обоснования от заказчика не последовало. Кроме того, компании, которые ранее уже занимались питанием школьников в районах, даже не смогли подать заявку: таких крупных контрактов на сумму в 34 миллиона рублей и более у них раньше не было. Торги отменили, условия закупки пришлось переписать.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, прокуратура Ельца по поручению прокуратуры области провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок. По результатам проверки прокурором города начальнику МКУ «Центр компетенций в сфере муниципальных закупок» внесено представление, а также направлена соответствующая информация начальнику управления образования администрации города Ельца.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что именно «Центр компетенций в сфере муниципальных закупок» в декабре прошлого года проводил конкурс на оказание услуг по организации питания обучающихся и воспитанников сразу для 12 образовательных учреждений Ельца. Начальная цена контракта составила 170 257 917 рублей 50 копеек, срок оказания требуемых услуг - 2 года.

Причём согласно требованиям законодательства участник закупки должен был предоставить исполненный договор, цена оказанных услуг по которому должна составлять не менее 20% от этой суммы - соответственно, в этом случае не менее 34 051 583 рублей 50 копеек.

Таким образом «Центром компетенций в сфере муниципальных закупок» при проведении открытого конкурса было допущено необоснованно избыточное ограничение участников закупки. Допущенные нарушения послужили основанием для аннулирования открытого электронного конкурса на оказание услуг по организации питания.
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#закупки #торги

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