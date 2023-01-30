В Ельце отменены торги на поставку школьного питания на 178 миллионов рублей

Там решили проторговать питание школьников не на год, а сразу на два года.

Руководитель Липецкого УФАС России Ирина Поткина рассказала об аннуляции закупки на 178 миллионов рублей на организацию школьного питания в Ельце. Там решили проторговать питание во всех елецких школах не на год, а сразу на два года. Цена контракта составила около 178 миллионов рублей. При этом у заказчика должен был быть опыт исполнения аналогичного контракта на сумму в 20% от цены контракта — то есть более 35 миллионов рублей.

В Липецком УФАС пришли к выводу о нецелесообразности закупки питания сразу на два года, ведь цены на продукты растут. Обоснования от заказчика не последовало. Кроме того, компании, которые ранее уже занимались питанием школьников в районах, даже не смогли подать заявку: таких крупных контрактов на сумму в 35 миллионов рублей и более у них раньше не было. Торги отменили, условия закупки пришлось переписать.

Кроме того, в Липецком УФАС подвели итоги прошлого года. Количество обращений в Липецкое УФАС снизилось и составило 1 658 обращений. В 2021 году их было около 1 800, в 2020-м — больше 2 000 обращений.

Более 850 обращений поступили на «горячую линию» Липецкого УФАС, в основном, они касались вопросов ценообразования и поступали в первом полугодии.

Был выявлен всего один сговор на сумму более 12 миллионов рублей на рынке регулярных перевозок пассажиров и багажа, но речь шла о сговоре трёх индивидуальных предпринимателей, и штрафы были небольшие — они не превышали 20 000 рублей.

В 13 районах Липецкой области доля магазинов «Пятёрочка» на рынке — более 25%, в двух: Измалковском и Хлевенском — более 35%, поэтому там пристально следят за ценами — чтобы они не превышали липецких, где создана конкурентная среда. В Тербунском районе доля сети сейчас менее 35%.

Под особым вниманием и рынок нефтепродуктов. В прошлом году рост цен на бензин и дизельное топливо был ниже уровня инфляции, но если отмечалось повышение более чем на 5% с представителями рынка тщательно анализировали ситуацию.

Четыре компании, производившие капитальный ремонт домов в Липецкой области, были включены в список недобросовестных поставщиков. Три из них — не местные: из Ярославля, Курской области. К сожалению, от недобросовестности подрядчиков страдал не только заказчик — ФКП, но и люди: текли не перекрытые вовремя крыши в Липецке, во Льве Толстом, в Ельце.

Из интересных дел: «Елецкие кружева» и «Кружевной рай» делили одинаковые доменные имена. Клиент «Мегафона» пожаловаться в УФАС, что ему необоснованно отказывают в том, чтобы оставить номер при переходе в другую компанию — все эти споры после вмешательства антимонопольной службы были благополучно разрешены.

Россельхознадзор обратил внимание УФАС на то, что «Елецкий молочный дом» нарушает условия контракта, поставляя в образовательные и лечебные учреждения совсем не ту продукцию, которая была прописана в закупке.

288 обращений были по нарушению порядка технологического присоединения: 318 — по электроэнергии, 1 — по водоснабжению, 13 — по газораспределению. Из 150 обратившихся потребителей 128 были подключены к сетям, 22 выданы договоры.