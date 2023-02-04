Липецкий мини-футбол с «серебряными» медалями

По итогам регулярного чемпионата наша команда финишировала второй. Плей-офф стартует… через полтора месяца.

Мини-футбольный клуб Липецкой области принимает поздравления. Победив сегодня в последнем туре на своей площадке в СК «Атлант» гостей из «Саратов-Волги» - 9:3, наши мастера малого мяча завоевали «серебряные» медали регулярного чемпионата Западной конференции Высшей лиги.

Теперь команду ждёт борьба в плей-офф за единственную путевку в суперлигу.

Рука Сургута?

Матч начался лихо, уже на 2-й минуте Исмалил Гибадуллин добил мяч в сетку по центру после своего же удара – 1:0.

6-я команда Западной конференции «Саратов-Волга» хоть уже ни на что не претендовала, но в первом тайме сражалась самозабвенно. Вполне возможно волжане действовали в интересах конкурентов липчан из сургутского «Факела», которым обязательно было нужно, чтобы Липецк потерял очки. Вдобавок лидер гостей Никита Горбунов в сезоне-2019/20 пробовал попасть в липецкую команду, прошёл с нею сборы, но получил от ворот поворот от тогдашнего тренера Сергея Малышева. Горбунов с тех пор частенько забивает именно в ворота Липецка, на сей раз он отличился на 11-й минуте, оказавшись самым расторопным в толчее и технично «щёчкой» послав мяч в дальний угол.

И понеслось. Второй гол «Волги-Саратова» вообще шедевр: игрок под 99-м «номером Грецки» Егор Шибаршин обыгрался с партнёром, получил ответную передачу по воздуху, и не дав мячу приземлиться на паркет, пробил мимо Родиона Залалетдинова – 2:1.

Спустя минуту Илья Елисеев восстановил «статус-кво» - 2:2, но Никита Шишов вновь вывел волжан вперёд. На перерыв «Волга-Саратов» ушла, ведя в счёте – 3:2.

«Двойной удар»

После перерыва волжане по-прежнему не сдавались, лишь на 33-й и 34-й минутах Липецк нанёс «двойной удар». Сначала имеющий опыт игры в Суперлиге Виктор Сосковец показал, что его не зря зимой пригласили из «Новой генерации»: обманув финтами троих (!) оборонявшихся он «расстрелял» ворота – 3:3. А спустя всего минуту обескураженных гостей «добил» Елисей Елисеев: его удар с острого угла не таил в себе смертельной опасности, но вратарь «Саратов-Волги» «поплыл» - 4:3.

Голкипер и стал тем местом у гостей, «где тонко и где порвалось». Пятый мяч Олег Кручинин забил ударом со средней дистанции аккурат между ног Кириллу Ермакову – 5:3.

Три гола в пустые ворота и один в «девятку»

Что оставалось «Саратову-Волге»? Только идти вперёд впятером, причём в роли «гонялы» выступил сменивший Ермакова вратарь Тагир Карагулов.

Пустые ворота стали для липчан отличной мишенью: в итоге Кручинин поразил их ещё дважды, оформив хет-трик. Ещё одним точным ударом через всю площадку отметился Фидан Низамутдинов.

Кстати, у обоих после этого стало по 16 забитых мячей в «регулярке», они разделили лавры лучшего бомбардира команды, поделив 4-5-е места в Западной конференции. Выиграл же спор снайперов турнира Александр Коробейников из КПРФ-2 - 31 гол.

Свой второй мяч в игре забил и Андреев – в тот момент, когда Карагулов стоял в воротах, но сделать уже ничего не мог: удар липчанина на последних секундах пришёлся аккурат в «девятку».

Отметим Леона Геджуа, который защищал липецкие ворота во втором тайме и сохранил их «на замке».

Составителям регламента «пятерка». По 1000-бальной системе

Победу на Западе заранее обеспечила себе КПРФ-2, липчане стали вторыми, а сургутский «Факел», сегодня разгромивший дома «Футбол-Хоккей» из Нижнего Новгорода – 11:1, финишировал третьим.

Липецкие болельщики ждут плей-офф. Но ждать придётся долго – аж до 25 марта. Организаторы турнира – большие молодцы (на самом деле нет), что в разгар сезона обеспечили командам «Запада» паузу почли в полтора месяца. Поэтому кто в какой форме подойдёт к решающим битвам – загадка.

Липчане вышли на 7-ю команду Восточной конференции, в которой впереди ещё 7 туров. На этот момент эту строчку занимает дубль «Новой генерации» из Сыктывкара, но всё ещё не раз может поменяться.

- Теперь у команды будет неделя заслуженных выходных, - рассказал нам пресс-атташе липецкого клуба Алексей Орешников, - Дальше – тренироваться, искать соперников и поддерживать игровую форму в спаррингах.

Липецкая область – «Саратов-Волга» (Саратов) – 9:3 (3:1).

Голы: 1:0 – Гибадуллин, 2. 1:1 – Н.Горбунов, 11. 1:2 – Шабаршин, 14. 2:2 – И.Андреев, 15. 2:3 – Шишов. 3:3 – Сосковец, 33. 4:3 – Е.Елисеев, 34. 5:3 – Кручинин, 42. 6:3 - Кручинин, 45. 7:3 – Низумутдинов, 49. 8:3 - Кручинин, 49. 9:3 – И.Андреев, 50.

Фолы: 8 – 6 (3 – 1).

Предупреждены: Графский, Докучаев (оба Липецкая область).

4 февраля. Липецкий район. Копцевы Хутора. 300 зрителей.