Здоровье
40 минут назад
В Липецке впервые удалили опухоль головного мозга шестилетнему ребенку
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Теперь такие операции будут проводить в областной детской больнице регулярно.
Липецкая областная детская больница заполучила высококлассного специалиста – ведущего сотрудника Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Юрия Кушеля, который будет работать у нас по совместительству. Профессор, доктор медицинских наук специализируется в нейроонкологии и нейроэндоскопии, ранее он уже приезжал в Липецк, чтобы обучать врачей областной детской больницы и их воронежских коллег работе на новейшем оборудовании, предназначенном для эндоскопических операций на головном мозге.
– Всякое такое оперативное вмешательство – бесценный опыт для наших врачей, ведь ранее подобного рода операции проводились в федеральных медицинских центрах. В минувшие выходные у нас опять произошло неординарное событие: Юрий Кушель провел мастер-класс по удалению метастаз раковой опухоли в головном мозге нашей шестилетней пациентки. А после операции помог нашим врачам определиться с тактикой дальнейшего лечения ребенка, – рассказал GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
По словам Сергея Голобурдина, общение и совместное выполнение оперативных вмешательств с Юрием Кушелем помогают врачам областной больницы самостоятельно проводить их в будущем, не ставить детей в очередь на операции в федеральные центры. А после того, как Юрий Кушель стал врачом-совместителем в детской областной больнице, оказание специализированной медпомощи детям из нашего региона перейдет на более высокий уровень.
– Всякое такое оперативное вмешательство – бесценный опыт для наших врачей, ведь ранее подобного рода операции проводились в федеральных медицинских центрах. В минувшие выходные у нас опять произошло неординарное событие: Юрий Кушель провел мастер-класс по удалению метастаз раковой опухоли в головном мозге нашей шестилетней пациентки. А после операции помог нашим врачам определиться с тактикой дальнейшего лечения ребенка, – рассказал GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
По словам Сергея Голобурдина, общение и совместное выполнение оперативных вмешательств с Юрием Кушелем помогают врачам областной больницы самостоятельно проводить их в будущем, не ставить детей в очередь на операции в федеральные центры. А после того, как Юрий Кушель стал врачом-совместителем в детской областной больнице, оказание специализированной медпомощи детям из нашего региона перейдет на более высокий уровень.
2 706
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24.01.2023 09:34Здоровье
Липецкие басни
ннн