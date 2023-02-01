Машины по улице Папина сегодня плывут

Вода залила проезжую часть.





Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript







На месте уже работает аварийная бригада.



Фото, видео - camera.lipetsk.ru

Судя по прямому эфиру с камеры наблюдения на перекрёстке улиц Папина и Доватора, вода залила проезжую часть, и машины вынуждены практически плыть по дороге.На месте уже работает аварийная бригада.

В Липецке на улице Папина — коммунальная авария. Прямо из-под земли забил фонтан, сейчас это место обозначили.