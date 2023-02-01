Происшествия
23 минуты назад
Машины по улице Папина сегодня плывут
Вода залила проезжую часть.
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В Липецке на улице Папина — коммунальная авария. Прямо из-под земли забил фонтан, сейчас это место обозначили.
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Судя по прямому эфиру с камеры наблюдения на перекрёстке улиц Папина и Доватора, вода залила проезжую часть, и машины вынуждены практически плыть по дороге.
На месте уже работает аварийная бригада.
Фото, видео - camera.lipetsk.ru
На месте уже работает аварийная бригада.
Фото, видео - camera.lipetsk.ru
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