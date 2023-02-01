Происшествия

23 минуты назад

Машины по улице Папина сегодня плывут

4 951
#ЖКХ #вода
1

Вода залила проезжую часть.

Загрузка плеера
В Липецке на улице Папина — коммунальная авария. Прямо из-под земли забил фонтан, сейчас это место обозначили.

529B2989-D6C6-4475-A21C-A12AD180A4AB.jpeg


Загрузка плеера

Судя по прямому эфиру с камеры наблюдения на перекрёстке улиц Папина и Доватора, вода залила проезжую часть, и машины вынуждены практически плыть по дороге.

На месте уже работает аварийная бригада. 

Фото, видео - camera.lipetsk.ru 

4 951
#ЖКХ #вода
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

5 минут назад
РВК опять отличились! Постоянно на Папина отключают воду, Результат работы на лицо! Спасибо мэру за наши коммунальные сети которые с ее подачи проданы москвичам!
ответить

С Юных Натуралистов

6 минут назад
Только в понедельник всю воду выключали по графику. Сегодня снова думай, как обед приготовить, ну и т.д. Хотя лучше не есть, в туалете тоже нет воды. Задолбали.
ответить

ОДН теперь оплачивают жильцы

10 минут назад
Интересная новость.
ответить

Зимний рыбак

18 минут назад
Мороз где? Мороз туда давайте, покатаемся на коньках на халяву
ответить

Еще в рубрике

Слесарь автомастерской продал «Фольксваген» клиентки: она узнала об этом от покупателя машины
#мошенничество
1
Слесарь автомастерской продал «Фольксваген» клиентки: она узнала об этом от покупателя машины

42 минуты назад

Происшествия
Ссора 49-летнего пасынка с отчимом закончилась трагически
#конфликт #побои
1
Ссора 49-летнего пасынка с отчимом закончилась трагически

сегодня, 10:46

Происшествия
На улице Панфилова сгорел дорогой автомобиль
#МЧС #пожар
7
На улице Панфилова сгорел дорогой автомобиль

сегодня, 09:49

Происшествия
Липчанин приехал на день рождения и погубил родственника именинника
#авария #ДТП
Липчанин приехал на день рождения и погубил родственника именинника

сегодня, 09:47

Происшествия
На улице Космонавтов столкнулись автобус и легковушка
#ДТП
9
На улице Космонавтов столкнулись автобус и легковушка

сегодня, 08:32

Происшествия
В Липецке на пешеходном переходе сбили мужчину
#ДТП
13
В Липецке на пешеходном переходе сбили мужчину

вчера, 20:58

Происшествия