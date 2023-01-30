сегодня, 11:27
Департамент экономического развития мэрии Липецка возглавила Екатерина Шестопалова
Председателем департамента экономического развития Липецка с сегодняшнего дня, 30 января, назначена Екатерина Шестопалова.
Трудовую деятельность начала в сфере торговли, прошла путь от продавца-консультанта до руководящих должностей производственных предприятий. В последнее время работала в одном из банков старшим руководителем группы Липецкой области в управлении по продажам розничной сети.
Замужем. Воспитывает сына и дочь.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
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