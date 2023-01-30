Департамент экономического развития мэрии Липецка возглавила Екатерина Шестопалова

Председателем департамента экономического развития Липецка с сегодняшнего дня, 30 января, назначена Екатерина Шестопалова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, Екатерина Шестопалова родилась 24 октября 1982 года в Липецке. В 2003 году окончила Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Товароведение», в 2009-м – институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в сфере торговли, прошла путь от продавца-консультанта до руководящих должностей производственных предприятий. В последнее время работала в одном из банков старшим руководителем группы Липецкой области в управлении по продажам розничной сети.

Замужем. Воспитывает сына и дочь.





Фото пресс-службы администрации Липецка.