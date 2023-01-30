Общество

сегодня, 11:27

Департамент экономического развития мэрии Липецка возглавила Екатерина Шестопалова

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#назначения
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Департамент экономического развития мэрии Липецка возглавила Екатерина Шестопалова

Председателем департамента экономического развития Липецка с сегодняшнего дня, 30 января, назначена Екатерина Шестопалова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, Екатерина Шестопалова родилась 24 октября 1982 года в Липецке. В 2003 году окончила Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Товароведение», в 2009-м – институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в сфере торговли, прошла путь от продавца-консультанта до руководящих должностей производственных предприятий. В последнее время работала в одном из банков старшим руководителем группы Липецкой области в управлении по продажам розничной сети.

Замужем. Воспитывает сына и дочь.


Фото пресс-службы администрации Липецка.

11 1436
#назначения
1

Комментарии (11)

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Как гость
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неоднозначник

6 минут назад
да уж, а вы почитайте биографию кагановича л.. имел профессию сапожника и начальное образование,при этом руководил то коллективизацией,то железными дорогами,то строительством метро.
ответить

Счетовод

21 минуту назад
Чем занимается управление экономики Липецка.Какую работу они работают.
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да уж

21 минуту назад
я один офигеваю от образования, которое получали вновь назначенные руководители
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Пессимист

24 минуты назад
Развития экономики? Товаровед подойдёт, у нас в городе как раз больше всего лавочников, чем фрезеровщиков
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ОКУ "Центр занятости Лип.области"

29 минут назад
Вот и ещё одну вакансию закрыли с нашей помощью
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Гость

30 минут назад
Продавец-консультант и руководитель группы розничных продаж для председателя департамента экономического развития-это слишком круто. Можно было и кого ни будь попроще.
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И смех, и грех

37 минут назад
"В одном из банков" :))) ой какой скромный банк! Хотя вы все его хорошо знаете :))) какая неожиданность...
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Засекаем время !

44 минуты назад
Через сколько на выход.
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Дворник

49 минут назад
Экономического развития мэрии? Пора.
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Мнение

52 минуты назад
Ну теперь заживем! Хотя нашей экономике уже ничего не страшно.
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