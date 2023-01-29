Происшествия

23 минуты назад

Липчанка незаконно прописала у себя четверых иностранцев

1 176
#незаконная регистрация
Липчанка незаконно прописала у себя четверых иностранцев

Фиктивную регистрацию граждан выявил участковый в Косырёвке

К уголовной ответственности по статье ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» привлечена 53-летняя жительница пригородного села Косырёвка.

Она фиктивно зарегистрировала в своем жилье четверых мигрантов.

- При этом хозяйка квартиры не имела намерения предоставлять квадратные метры иностранным гражданам для проживания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Правонарушение выявил местный участковый.

Женщине не грозит до трех лет лишения свободы.
1 176
#незаконная регистрация

Комментарии (1)

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Не грозит

16 минут назад
Не грозит ну и хорошо, чего бояться)))
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