Происшествия
23 минуты назад
Липчанка незаконно прописала у себя четверых иностранцев
Фиктивную регистрацию граждан выявил участковый в Косырёвке
К уголовной ответственности по статье ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» привлечена 53-летняя жительница пригородного села Косырёвка.
Она фиктивно зарегистрировала в своем жилье четверых мигрантов.
- При этом хозяйка квартиры не имела намерения предоставлять квадратные метры иностранным гражданам для проживания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Правонарушение выявил местный участковый.
Женщине не грозит до трех лет лишения свободы.
Она фиктивно зарегистрировала в своем жилье четверых мигрантов.
- При этом хозяйка квартиры не имела намерения предоставлять квадратные метры иностранным гражданам для проживания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Правонарушение выявил местный участковый.
Женщине не грозит до трех лет лишения свободы.
Не грозит