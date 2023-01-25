Происшествия
40 минут назад
По смертельному ДТП на улице Московской возбуждено уголовное дело
Ещё одно уголовное дело возбуждено по ДТП с тремя погибшими, которое произошло 14 января.
Напомним, вечером 23 января в Липецке на улице Московской 19-летний водитель «Лады Приоры» на регулируемом пешеходном переходе насмерть сбил 58-летнюю женщину.
Как сообщает пресс-служба полиции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ещё одно уголовное дело возбуждено по ДТП, которое произошло 14 января на 9-м километре дороги «Доброе-Мичуринск». Там столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 18-летнего водителя и «Киа Сол» с 59-летней женщиной за рулём.
В результате 18-летний водитель «ВАЗа» и 80-летняя пассажирка «КИА» погибли сразу, а 83-летняя пассажирка автомобиля «Киа Сол» умерла в больнице.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Как сообщает пресс-служба полиции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ещё одно уголовное дело возбуждено по ДТП, которое произошло 14 января на 9-м километре дороги «Доброе-Мичуринск». Там столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 18-летнего водителя и «Киа Сол» с 59-летней женщиной за рулём.
В результате 18-летний водитель «ВАЗа» и 80-летняя пассажирка «КИА» погибли сразу, а 83-летняя пассажирка автомобиля «Киа Сол» умерла в больнице.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Кого - Судить и Сажать в Тюрьму ?!
Нонка