Происшествия

40 минут назад

По смертельному ДТП на улице Московской возбуждено уголовное дело

2 890
#ДТП
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По смертельному ДТП на улице Московской возбуждено уголовное дело

Ещё одно уголовное дело возбуждено по ДТП с тремя погибшими, которое произошло 14 января.

Напомним, вечером 23 января в Липецке на улице Московской 19-летний водитель «Лады Приоры» на регулируемом пешеходном переходе насмерть  сбил 58-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба полиции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ещё одно уголовное дело возбуждено по ДТП, которое произошло 14 января на 9-м километре дороги «Доброе-Мичуринск». Там столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 18-летнего водителя и «Киа Сол» с 59-летней женщиной за рулём.

В результате 18-летний водитель «ВАЗа» и 80-летняя пассажирка «КИА» погибли сразу, а 83-летняя пассажирка автомобиля «Киа Сол» умерла в больнице.

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Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

2 890
#ДТП
2

Комментарии (2)

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Кого - Судить и Сажать в Тюрьму ?!

13 минут назад
Все ...- Погибли , и те , и те , и те !
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Нонка

26 минут назад
Хорошая статья -отказаться не получится Колония поселения в лутшем случае ,а вообще ....Зона самый раз для как его там ....водятел
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