Происшествия
сегодня, 10:13
В Липецкой области после столкновения с «Ладой» иномарка приземлилась на забор
В поселке Лев Толстой на перекрестке в районе улицы Пионерской столкнулись два автомобиля – «Лада Калина» и «Рено Логан»
«Рено Логан» от удара подбросило, и машина приземлилась прямо на металлический забор.
- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Рено Логан». По предварительным данным причиной ДТП стало не предоставление преимущества в движении одним из участников. Сотрудниками полиции организовано проведение проверки обстоятельств произошедшего, сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
Фото: vk.com/levtolstoy48
- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Рено Логан». По предварительным данным причиной ДТП стало не предоставление преимущества в движении одним из участников. Сотрудниками полиции организовано проведение проверки обстоятельств произошедшего, сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
Фото: vk.com/levtolstoy48
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