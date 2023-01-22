В Липецкой области после столкновения с «Ладой» иномарка приземлилась на забор

В поселке Лев Толстой на перекрестке в районе улицы Пионерской столкнулись два автомобиля – «Лада Калина» и «Рено Логан»

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«Рено Логан» от удара подбросило, и машина приземлилась прямо на металлический забор.- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Рено Логан». По предварительным данным причиной ДТП стало не предоставление преимущества в движении одним из участников. Сотрудниками полиции организовано проведение проверки обстоятельств произошедшего, сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.