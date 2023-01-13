Базу «Металлурга» отремонтировали до неузнаваемости

Из областного бюджета на реконструкцию выделили около 18 миллионов рублей.

Липецкий «Металлург» с понедельника начнёт готовиться ко второй части сезона. Первый сбор команды 16 января начнётся на абсолютно новой с иголочки базе в «Парусе». Во всяком случае, так говорит Андрей Насанов, директор СК «Форест парк», в состав которого в качестве обособленного подразделения входит и база футболистов. К слову, сам Насанов – в прошлом воспитанник школы «Металлурга».

Базу в прошлом комплекс передали в собственность администрации Липецкой области, а это – трехэтажный жилой корпус, административно-хозяйственное здание с футбольными раздевалками и тренажёрным залом, искусственное и два натуральных травяных поля, теннисные корты.

В конце прошлого года здесь был с закончен капитальный ремонт жилого корпуса. Как говорит директор, «здесь не осталось ничего старого, даже мебели, всё теперь совершенно новое».

- Сегодня в «Парусе» побывала делегация, в состав которой вошли и главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, и директор клуба Сергей Ветров, и начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин. Я провёл их по этажам, гости остались впечатлены, - рассказал GOROD48 Насанов, - 16 января в первый день домашнего сбора футболистов база будет работать по полной – с проживанием, питанием игроков, готово будет искусственное поле.

- Можно подробнее о ремонте?

- Поменяли… да буквально всё. Со стен в фойе на этажах жилого корпуса убрали старый пластик, чуть ли не ровесник здания, которому около 40 лет. Заменили на современную отделку, которая соответствует противопожарным требованиям.



Свежие помещения на базе



Новый пол, новый потолок, новое освещение, новые двери в жилые комнаты. Да и в самих номерах футболистов заменили и отделку, и мебель, и сантехнику. Старого там не осталось ничего от слова «совсем».





В цокольном этаже привели в порядок, бассейн, бильярдную, помещения для массажа и т.д. Много работ выполнено – заменена система пожаротушения. Перекрыли крышу – теперь жилой корпус защищает от осадков современное покрытие с использованием битума. Вероятность протечки крыши нулевая.



Душевые и санузлы



- Футболисты жаловались на отсутствие интернета на базе в XXI веке.

- И эта проблема решена. Точки wi-fi размещены на всех этажах. Словом, все сделано для удобства футболистов – чтобы лучше готовились к играм, радовали нас высокими результатами.

- Наверняка это обошлось в копеечку?

- Примерно 18 миллионов рублей. Деньги выделил областной бюджет.







- Когда базу передавали в областную собственность, говорили, что теперь ей будет пользоваться не только «Металлург», а и представители других видов спорта. Когда в «Парусе» появятся, например, волейболистки, регбисты и как ей между всеми поделить?

- Пока базой пользуется только футбольный клуб. И, насколько знаю, продолжит и дальше здесь жить и тренироваться. Кого ждём кроме «Металлурга»? Сейчас проходит рыночная оценка инвентаря, всего имущества. После этого ближе к лету планируем сдавать в аренду искусственное футбольное поле, теннисные корты, тренажерный зал. Позаниматься на нашей базе сможет по сути любой.





