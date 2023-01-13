Спорт

28 минут назад

Базу «Металлурга» отремонтировали до неузнаваемости

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#Футбол #база "Парус"
Базу «Металлурга» отремонтировали до неузнаваемости

Из областного бюджета на реконструкцию выделили около 18 миллионов рублей.

Липецкий «Металлург» с понедельника начнёт готовиться ко второй части сезона. Первый сбор команды 16 января начнётся на абсолютно новой с иголочки базе в «Парусе». Во всяком случае, так говорит Андрей Насанов, директор СК «Форест парк», в состав которого в качестве обособленного подразделения входит и база футболистов. К слову, сам Насанов – в прошлом воспитанник школы «Металлурга».

Базу в прошлом комплекс передали в собственность администрации Липецкой области, а это – трехэтажный жилой корпус, административно-хозяйственное здание с футбольными раздевалками и тренажёрным залом, искусственное и два натуральных травяных поля, теннисные корты.

В конце прошлого года здесь был с закончен капитальный ремонт жилого корпуса. Как говорит директор, «здесь не осталось ничего старого, даже мебели, всё теперь совершенно новое».

- Сегодня в «Парусе» побывала делегация, в состав которой вошли и главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, и директор клуба Сергей Ветров, и начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин. Я провёл их по этажам, гости остались впечатлены, - рассказал GOROD48 Насанов, - 16 января в первый день домашнего сбора футболистов база будет работать по полной – с проживанием, питанием игроков, готово будет искусственное поле.

- Можно подробнее о ремонте?

- Поменяли… да буквально всё. Со стен в фойе на этажах жилого корпуса убрали старый пластик, чуть ли не ровесник здания, которому около 40 лет. Заменили на современную отделку, которая соответствует противопожарным требованиям.

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Свежие помещения на базе

Новый пол, новый потолок, новое освещение, новые двери в жилые комнаты. Да и в самих номерах футболистов заменили и отделку, и мебель, и сантехнику. Старого там не осталось ничего от слова «совсем».

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В цокольном этаже привели в порядок, бассейн, бильярдную, помещения для массажа и т.д. Много работ выполнено – заменена система пожаротушения. Перекрыли крышу – теперь жилой корпус защищает от осадков современное покрытие с использованием битума. Вероятность протечки крыши нулевая.

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Душевые и санузлы

- Футболисты жаловались на отсутствие интернета на базе в XXI веке.

- И эта проблема решена. Точки wi-fi размещены на всех этажах. Словом, все сделано для удобства футболистов – чтобы лучше готовились к играм, радовали нас высокими результатами.

- Наверняка это обошлось в копеечку?

- Примерно 18 миллионов рублей. Деньги выделил областной бюджет.

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- Когда базу передавали в областную собственность, говорили, что теперь ей будет пользоваться не только «Металлург», а и представители других видов спорта. Когда в «Парусе» появятся, например, волейболистки, регбисты и как ей между всеми поделить?

- Пока базой пользуется только футбольный клуб. И, насколько знаю, продолжит и дальше здесь жить и тренироваться. Кого ждём кроме «Металлурга»? Сейчас проходит рыночная оценка инвентаря, всего имущества. После этого ближе к лету планируем сдавать в аренду искусственное футбольное поле, теннисные корты, тренажерный зал. Позаниматься на нашей базе сможет по сути любой.


327
#Футбол #база "Парус"

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