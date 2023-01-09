Спорт

42 минуты назад

Первый матч «Металлург» проведёт в феврале, а новичков собирается подписывать на полтора года

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Первушин
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Первый матч «Металлург» проведёт в феврале, а новичков собирается подписывать на полтора года

Тренер "сталеваров" рассказал о зимних планах подготовки.

Липецкий «Металлург» не будет проводить контрольные матчи в январе, а первый спарринг проведёт 9 февраля в крытом манеже Тамбова с местным «Спартаком».

Об этом GOROD48 рассказал главный тренер Сергей Первушин.

- Сыграть раньше не получится, тамбоване выходят из отпуска только 25 января, пару недель им на подготовку. Других соперников у нас в окрестностях пока не видно. Но это не проблема. На первом сборе у нас в приоритете будет не игровой тонус, а скорость, сила – словом, физические качества.

Сам «Металлург» запланировал выйти из отпуска в следующий понедельник, 16 января. Первушин надеется, что к этой деть сумеют подготовить базу в «Парусе», ведь, как он говорил раньше, «сборы без базы – не сборы».

В домашних условиях «Металлург» будет тренироваться до конца февраля, а затем поедет на юг – но не в Турцию, как в последние годы, а в Крымск Краснодарского края. Там запланированы два сбора с интервалом в пять дней, первый – с 20 февраля по 5 марта.

Уже известен и соперник в первом товарищеском матче на сборе: 23 февраля «сталевары» сыграют с «Чайкой» из Песчанокопского, идущей на 2-м месте в группе №1 второй лиги. Информацию об этом распространила пресс-служба не липецкого, а песчанокопского клуба.

По словам Первушина, другие соперники определятся чуть позже. То же самое и по новичкам, хотя мы уже сообщали о возможном приглашении на просмотр елецкого нападающего Дмитрия Лаврищева, кроме того в Сеть утекла информация об интересе липчан к 25-летнему лидеру «Сахалина» Даниилу Большунову, имеющему опыт игр в ФНЛ и Премьер-Лиге. Но последнего вроде бы не хотят отпускать в Липецк.

- Главное нам начать полноценный сбор дома: разместиться на базе, сверстать тренировочный процесс, - считает Первушин, - А там потенциальные новички начнут подъезжать. Но я не жду многого от января. Сначала все футболисты пытаются трудоустроиться в первую лигу, а команды нашего уровня рассматривают во вторую очередь. В феврале кто-то куда-то не подойдёт и у нас будет возможность перехватить ценных игроков. Вообще зимой мы хотим комплектоваться уже парнями, с которыми через год планируем бороться за повышение в классе, а в перспективе – чтобы они выступали за нас и в первой лиге. Поэтому к выбору будем подходить осторожно и взвешенно, а контракты предлагать, минимум, на полтора года.

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Первушин
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Комментарии (5)

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Фотограф

9 минут назад
Смотрим на фото ,тренер с нашей командой замерз, . Хочет на юг погрется ,?
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Южанин

13 минут назад
А почему в краснодар ,а не в нижний новгород,псков ,мурманск ,ярославль или поближе к морю?
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Старый фанат

20 минут назад
Игрок, а чем Чайка не дворовая команда?
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Игрок

22 минуты назад
Да сыграйте ,сначало с любой дворовой командой? А там дальше решать будем?
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Мимо проходил

28 минут назад
А сейчас, наши металлурги ,так же в Турции разминаются
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