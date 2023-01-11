Происшествия

34 минуты назад

Напавшего на соседа с тростью мужчину арестовали на один месяц и 29 дней

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#конфликт #побои
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Напавшего на соседа с тростью мужчину арестовали на один месяц и 29 дней

Усманский районный суд на 1 месяц 29 дней арестовал 52-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 56-летнего соседа, повлекшего по неосторожности его смерть.

Напомним, 8 января жители села Крутченская Байгора Усманского района нашли на дороге недалеко от частного дома тело 56-летнего местного жителя. Судмедэксперты установили, что мужчина скончался от множественных переломов ребер. Под подозрение попал его 52-летний сосед, с которым пенсионер выпивал незадолго до смерти. Подозреваемый в этот же день был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Усманский районный суд на 1 месяц 29 дней арестовал 52-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 56-летнего соседа, повлекшего по неосторожности его смерть.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь у себя дома, в алкогольном опьянении в ходе ссоры ударил 56-летнего знакомого металлической тростью по голове, а после нанес удар ногой в область грудной клетки. Смерть потерпевшего наступила от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер. В судебном заседании подозреваемый пояснил, что телесные повреждения , приведшие к смерти, умышленно не причинял, а только бил его металлической тростью и потом нанес удар ногой, сталкивая его с порога своего дома на землю», - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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#конфликт #побои
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