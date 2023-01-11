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Напавшего на соседа с тростью мужчину арестовали на один месяц и 29 дней
Усманский районный суд на 1 месяц 29 дней арестовал 52-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 56-летнего соседа, повлекшего по неосторожности его смерть.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Усманский районный суд на 1 месяц 29 дней арестовал 52-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 56-летнего соседа, повлекшего по неосторожности его смерть.
«По версии следствия, подозреваемый, находясь у себя дома, в алкогольном опьянении в ходе ссоры ударил 56-летнего знакомого металлической тростью по голове, а после нанес удар ногой в область грудной клетки. Смерть потерпевшего наступила от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер. В судебном заседании подозреваемый пояснил, что телесные повреждения , приведшие к смерти, умышленно не причинял, а только бил его металлической тростью и потом нанес удар ногой, сталкивая его с порога своего дома на землю», - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.