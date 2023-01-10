Происшествия

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На дороге нашли тело пенсионера: его сосед признался, что бил собутыльника тростью

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#убийство
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На дороге нашли тело пенсионера: его сосед признался, что бил собутыльника тростью

В Усманском районе задержан 52-летний мужчина подозреваемый в смертельном избиении 66-летрнего соседа. 

8 января жители села Крутченская Байгора Усманского района нашли на дороге недалеко от частного дома тело 66-летнего местного жителя. Судмедэксперты установили, что мужчина скончался от множественных переломов ребер. Под подозрение попал его сосед, с которым пенсионер выпивал незадолго до смерти.

«При предъявлении улик подозреваемый признался в избиении гостя во время конфликта. Выясняя отношения, хозяин дома нанес соседу множественные удары металлической тростью, а также выгоняя его из дома, ударил ногой в грудь», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

В отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
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#убийство
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не-а че

42 минуты назад
Жесть
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