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Сегодня в Липецке: виртуальная встреча с Гергиевым, Доска почёта и как не получить обморожение
Рассказываем все самое главное про первую рабочую среду года.
Зимушка-зима
Настоящая зимняя погода продолжает царить в Липецке. Сегодня днём ожидается от 11 до 13 градусов мороза – разве по другому должно быть в январе?!
Ветер умеренный со скоростью 8-13 метров в секунду, переменная облачность. Обойдётся без сильных снегопадов, мелкие хлопья с неба будут падать местами и очень коротко.
Как избежать обморожения и оказать первую помощь
И всё же есть люди, которые считают, что сейчас слишком холодно. Для них в мэрии выпустили даже специальную памятку, как не получить обморожение. Коротко главные советы:
- перед выходом на улицу плотно поесть;
- после возвращения с улицы попить горячего чаю;
- на морозе не стоять на одном месте, не прислоняться к поверхностям, особенно металлическим;
- одежда должна быть многослойной и объемной. Обязательно носить шапку и варежки;
- лучше оставить дома украшения, в том числе серёжки – контакт кожи с любым металлом повышает риск обморожения;
- отказаться от курения на морозе и не употреблять спиртное. Никотин нарушает циркуляцию крови, а спиртное приводит к расширению сосудов во всем теле. И то, и другое становится причиной ускоренной потери тепла.
Признаки обморожения:
- температура тела ниже 31 градуса;
- низкий пульс, падение артериального давления;
- обморок;
- расширенные зрачки.
Ловите годный лайфхак, как избежать обморожения различных частей тела. Если от мороза щиплет нос или вы уже не чувствуете какой-то части лица, то снимите перчатку и приложите к поврежденной части ладонь. Кровообращение восстановится за пару минут. Обмороженная часть тела быстро белеет, потом с неё слезет кожа и, например, нос несколько дней будет красным, как у Юрия Никулина в фильме «Самогонщики».
Кадр из к/ф «Самогонщики»
ЛГТУ без воды
Отключений воды сегодня будет мало, но очень многие успеют его почувствовать. Потому что с 10:00 до 20:00 исчезнет холодная вода в Липецком техническом университете на Московской, 30.
Товарищами студентов по временным неудобствам станут жители частного сектора в переулке Джамбулата. У них тоже днём перекроют воду.
Пробки
С самого утра на скользких дорогах Липецка начали образовываться заторы, которые затем, словно сосульки на морозе, будут только расти. Улицы Гагарина, Московская, Циолковского, Неделина, проспект Победы – традиционные места для пробок. Но случись где авария, движение может встать в любой точке города. Поэтому не пренебрегайте приложением «Яндес-пробки» или его аналогами, чтобы по возможности доехать без приключений.
Хотите прямо сегодня в Мариинку?
Липчане смогут увидеть оперу Н. А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга. В постановке участвует Симфонический оркестр Валерия Гергиева. Ничего себе?! Тут речь идёт не о гастролях. Спектакль покажут липчанам виртуально – через большой телеэкран.
Насладиться мировым творчеством на расстоянии можно сегодня в концертном зале «Унион» липецкой филармонии (ул. К.Маркса,2), начало в 18:00. Билет стоит символические 100 рублей.
Как жили купцы
Липецкие театральные и концертные артисты сегодня предпочитают отдыхать, а куда сходить культурному человеку? Отличный вариант – музей. Советуем навестить, например, музей «Городская управа» на Октябрьской, 57.
Там действуют аж три выставки: «Купеческая гостиная», «Закрома» и «Музей воды». Первые две рассказывают о быте русских купцов XIX столетия: нетрудно догадаться, что первая покажет парадную часть жизни, дорогие предметы интерьера и тогдашние технические новинки быта, а вторая – изнанку бизнеса позапрошлого столетия: кладовые, системы хранения и отгрузки товаров.
М. Боскин «На ярмарке»
В «Музее воды» посетители увидят технические приспособления разных эпох: старинные умывальники и ванные, фрагмент деревянной водопроводной трубы и даже старинный пожарный гидрант, сооружённый для нужд Липецкого курорта больше 100 лет назад. Кроме того, экскурсоводы предложат провести целые опыты с водой.
Стоимость каждой выставки дешевле проезда туда и обратно в общественном транспорте – 50 рублей.
Два Петра
А в липецком краеведческом музее (ул. Ленина,25) советуем обратить внимание на выставку «Два Петра». В ней речь пойдёт вроде бы о непохожих людях – первом российском императоре Петре I и учёном Петре Петровиче Семёнове-Тян-Шанском. На самом деле у них много общего – оба внесли серьезный вклад в развитие Липецкого края, у обоих в прошлом году были красивые даты со дня рождения: у императора – 350 лет, у ученого и путешественника – 195.
На выставке можно увидеть различные сюжеты из жизни исторических личностей, а дополнит экспозицию презентация новой книги Александра Богданова «Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский и Липецкий край».
В конце мероприятия посетители по желанию смогут попробовать себя в мастер-классе по росписи романовских игрушек.
«Чебурашка» круче «Аватара»?
Еще один вариант приятного досуга – кино. Вчера мы не зря советовали липчанам сходить на семейный фильм «Черурашка». Вчера же он официально стал самым кассовым фильмом за всю историю российского проката, собрав 3 миллиарда 82 миллиона 245 тысяч рублей.
Предыдущий рекордсмен фильм «Холоп» в 2019 году выручил 3 082 031 тысячу рублей за 44 дня проката.
Кадр из фильма
За всю историю планку в 3 миллиарда рублей пробивал ещё только «Аватар» в далёком 2009 году, но он на 3-м месте. Выходит, наши ушастики и холопы популярнее заокеанских фантастических вселенных! «Чебурашка» ещё идёт и в липецких кинотеатрах и наверняка сможет упрочить свои лидерские позиции по сборам.
Помоги коллеге
Любого липчанина могут повесить, если он, конечно, этого достоин – на областную Доску почёта «Трудовая слава Липецкой области».
Как раз начался приём заявок от организаций и предприятий. Выдвинуть можно любого своего коллегу, добившегося больших результатов в труде. Приём заявок будет проходить до 23 января в городском департаменте экономического развития по адресу: Театральная пл. 1, кабинет № 405. Узнать подробности, в частности, перечень необходимых документов можно по телефону (4742) 23-91-44.
Подумайте, возможно, кто-то из ваших коллег достоин такого признания.
Дорогие липчане! Трудовая неделя в разгаре, но не стоит забывать о новостях. Их вы всегда найдёте в достаточном количестве на GOROD48 и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего важного и полезного. Чаща заходите на сайт, мы вам всегда рады. До встречи.
Липчанин