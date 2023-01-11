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8 минут назад

Сегодня в Липецке: виртуальная встреча с Гергиевым, Доска почёта и как не получить обморожение

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: виртуальная встреча с Гергиевым, Доска почёта и как не получить обморожение

Рассказываем все самое главное про первую рабочую среду года.

Зимушка-зима

Настоящая зимняя погода продолжает царить в Липецке. Сегодня днём ожидается от 11 до 13 градусов мороза – разве по другому должно быть в январе?!

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Ветер умеренный со скоростью 8-13 метров в секунду, переменная облачность. Обойдётся без сильных снегопадов, мелкие хлопья с неба будут падать местами и очень коротко.

Как избежать обморожения и оказать первую помощь

И всё же есть люди, которые считают, что сейчас слишком холодно. Для них в мэрии выпустили даже специальную памятку, как не получить обморожение. Коротко главные советы:

- перед выходом на улицу плотно поесть;

- после возвращения с улицы попить горячего чаю;

- на морозе не стоять на одном месте, не прислоняться к поверхностям, особенно металлическим;

- одежда должна быть многослойной и объемной. Обязательно носить шапку и варежки;

- лучше оставить дома украшения, в том числе серёжки – контакт кожи с любым металлом повышает риск обморожения;

- отказаться от курения на морозе и не употреблять спиртное. Никотин нарушает циркуляцию крови, а спиртное приводит к расширению сосудов во всем теле. И то, и другое становится причиной ускоренной потери тепла.

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Признаки обморожения:

- температура тела ниже 31 градуса;

- низкий пульс, падение артериального давления;

- обморок;

- расширенные зрачки.

Ловите годный лайфхак, как избежать обморожения различных частей тела. Если от мороза щиплет нос или вы уже не чувствуете какой-то части лица, то снимите перчатку и приложите к поврежденной части ладонь. Кровообращение восстановится за пару минут. Обмороженная часть тела быстро белеет, потом с неё слезет кожа и, например, нос несколько дней будет красным, как у Юрия Никулина в фильме «Самогонщики».

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Кадр из к/ф «Самогонщики»

ЛГТУ без воды

Отключений воды сегодня будет мало, но очень многие успеют его почувствовать. Потому что с 10:00 до 20:00 исчезнет холодная вода в Липецком техническом университете на Московской, 30.

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Товарищами студентов по временным неудобствам станут жители частного сектора в переулке Джамбулата. У них тоже днём перекроют воду.

Пробки

С самого утра на скользких дорогах Липецка начали образовываться заторы, которые затем, словно сосульки на морозе, будут только расти. Улицы Гагарина, Московская, Циолковского, Неделина, проспект Победы – традиционные места для пробок. Но случись где авария, движение может встать в любой точке города. Поэтому не пренебрегайте приложением «Яндес-пробки» или его аналогами, чтобы по возможности доехать без приключений.

Хотите прямо сегодня в Мариинку?

Липчане смогут увидеть оперу Н. А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга. В постановке участвует Симфонический оркестр Валерия Гергиева. Ничего себе?! Тут речь идёт не о гастролях. Спектакль покажут липчанам виртуально – через большой телеэкран.

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Насладиться мировым творчеством на расстоянии можно сегодня в концертном зале «Унион» липецкой филармонии (ул. К.Маркса,2), начало в 18:00. Билет стоит символические 100 рублей.

Как жили купцы

Липецкие театральные и концертные артисты сегодня предпочитают отдыхать, а куда сходить культурному человеку? Отличный вариант – музей. Советуем навестить, например, музей «Городская управа» на Октябрьской, 57.

Там действуют аж три выставки: «Купеческая гостиная», «Закрома» и «Музей воды». Первые две рассказывают о быте русских купцов XIX столетия: нетрудно догадаться, что первая покажет парадную часть жизни, дорогие предметы интерьера и тогдашние технические новинки быта, а вторая – изнанку бизнеса позапрошлого столетия: кладовые, системы хранения и отгрузки товаров.

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М. Боскин «На ярмарке» 

В «Музее воды» посетители увидят технические приспособления разных эпох: старинные умывальники и ванные, фрагмент деревянной водопроводной трубы и даже старинный пожарный гидрант, сооружённый для нужд Липецкого курорта больше 100 лет назад. Кроме того, экскурсоводы предложат провести целые опыты с водой.

Стоимость каждой выставки дешевле проезда туда и обратно в общественном транспорте – 50 рублей.

Два Петра

А в липецком краеведческом музее (ул. Ленина,25) советуем обратить внимание на выставку «Два Петра». В ней речь пойдёт вроде бы о непохожих людях – первом российском императоре Петре I и учёном Петре Петровиче Семёнове-Тян-Шанском. На самом деле у них много общего – оба внесли серьезный вклад в развитие Липецкого края, у обоих в прошлом году были красивые даты со дня рождения: у императора – 350 лет, у ученого и путешественника – 195.

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На выставке можно увидеть различные сюжеты из жизни исторических личностей, а дополнит экспозицию презентация новой книги Александра Богданова «Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский и Липецкий край».

В конце мероприятия посетители по желанию смогут попробовать себя в мастер-классе по росписи романовских игрушек.

«Чебурашка» круче «Аватара»?

Еще один вариант приятного досуга – кино. Вчера мы не зря советовали липчанам сходить на семейный фильм «Черурашка». Вчера же он официально стал самым кассовым фильмом за всю историю российского проката, собрав 3 миллиарда 82 миллиона 245 тысяч рублей.

Предыдущий рекордсмен фильм «Холоп» в 2019 году выручил 3 082 031 тысячу рублей за 44 дня проката.

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Кадр из фильма

За всю историю планку в 3 миллиарда рублей пробивал ещё только «Аватар» в далёком 2009 году, но он на 3-м месте. Выходит, наши ушастики и холопы популярнее заокеанских фантастических вселенных! «Чебурашка» ещё идёт и в липецких кинотеатрах и наверняка сможет упрочить свои лидерские позиции по сборам.

Помоги коллеге

Любого липчанина могут повесить, если он, конечно, этого достоин – на областную Доску почёта «Трудовая слава Липецкой области».

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Как раз начался приём заявок от организаций и предприятий. Выдвинуть можно любого своего коллегу, добившегося больших результатов в труде. Приём заявок будет проходить до 23 января в городском департаменте экономического развития по адресу: Театральная пл. 1, кабинет № 405. Узнать подробности, в частности, перечень необходимых документов можно по телефону (4742) 23-91-44.

Подумайте, возможно, кто-то из ваших коллег достоин такого признания.

Дорогие липчане! Трудовая неделя в разгаре, но не стоит забывать о новостях. Их вы всегда найдёте в достаточном количестве на GOROD48 и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего важного и полезного. Чаща заходите на сайт, мы вам всегда рады. До встречи.


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#Сегодня в Липецке

Комментарии (1)

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Липчанин

вчера, 22:12
Стартовал приём заявок, прям даже расмеятся можно до смерти. Опять кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку. Тем кто плужит там не место. Доска почёта на девяносто процентов для руководства и приближенных. А Вы пашите дальше
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