Сегодня в Липецке: виртуальная встреча с Гергиевым, Доска почёта и как не получить обморожение

Рассказываем все самое главное про первую рабочую среду года.

Зимушка-зима

Настоящая зимняя погода продолжает царить в Липецке. Сегодня днём ожидается от 11 до 13 градусов мороза – разве по другому должно быть в январе?!







Ветер умеренный со скоростью 8-13 метров в секунду, переменная облачность. Обойдётся без сильных снегопадов, мелкие хлопья с неба будут падать местами и очень коротко.

Как избежать обморожения и оказать первую помощь

И всё же есть люди, которые считают, что сейчас слишком холодно. Для них в мэрии выпустили даже специальную памятку, как не получить обморожение. Коротко главные советы:

- перед выходом на улицу плотно поесть;

- после возвращения с улицы попить горячего чаю;

- на морозе не стоять на одном месте, не прислоняться к поверхностям, особенно металлическим;

- одежда должна быть многослойной и объемной. Обязательно носить шапку и варежки;

- лучше оставить дома украшения, в том числе серёжки – контакт кожи с любым металлом повышает риск обморожения;

- отказаться от курения на морозе и не употреблять спиртное. Никотин нарушает циркуляцию крови, а спиртное приводит к расширению сосудов во всем теле. И то, и другое становится причиной ускоренной потери тепла.







Признаки обморожения:

- температура тела ниже 31 градуса;

- низкий пульс, падение артериального давления;

- обморок;

- расширенные зрачки.

Ловите годный лайфхак, как избежать обморожения различных частей тела. Если от мороза щиплет нос или вы уже не чувствуете какой-то части лица, то снимите перчатку и приложите к поврежденной части ладонь. Кровообращение восстановится за пару минут. Обмороженная часть тела быстро белеет, потом с неё слезет кожа и, например, нос несколько дней будет красным, как у Юрия Никулина в фильме «Самогонщики».



Кадр из к/ф «Самогонщики»

ЛГТУ без воды

Отключений воды сегодня будет мало, но очень многие успеют его почувствовать. Потому что с 10:00 до 20:00 исчезнет холодная вода в Липецком техническом университете на Московской, 30.







Товарищами студентов по временным неудобствам станут жители частного сектора в переулке Джамбулата. У них тоже днём перекроют воду.

Пробки

С самого утра на скользких дорогах Липецка начали образовываться заторы, которые затем, словно сосульки на морозе, будут только расти. Улицы Гагарина, Московская, Циолковского, Неделина, проспект Победы – традиционные места для пробок. Но случись где авария, движение может встать в любой точке города. Поэтому не пренебрегайте приложением «Яндес-пробки» или его аналогами, чтобы по возможности доехать без приключений.

Хотите прямо сегодня в Мариинку?

Липчане смогут увидеть оперу Н. А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга. В постановке участвует Симфонический оркестр Валерия Гергиева. Ничего себе?! Тут речь идёт не о гастролях. Спектакль покажут липчанам виртуально – через большой телеэкран.







Насладиться мировым творчеством на расстоянии можно сегодня в концертном зале «Унион» липецкой филармонии (ул. К.Маркса,2), начало в 18:00. Билет стоит символические 100 рублей.

Как жили купцы

Липецкие театральные и концертные артисты сегодня предпочитают отдыхать, а куда сходить культурному человеку? Отличный вариант – музей. Советуем навестить, например, музей «Городская управа» на Октябрьской, 57.

Там действуют аж три выставки: «Купеческая гостиная», «Закрома» и «Музей воды». Первые две рассказывают о быте русских купцов XIX столетия: нетрудно догадаться, что первая покажет парадную часть жизни, дорогие предметы интерьера и тогдашние технические новинки быта, а вторая – изнанку бизнеса позапрошлого столетия: кладовые, системы хранения и отгрузки товаров.



М. Боскин «На ярмарке»

В «Музее воды» посетители увидят технические приспособления разных эпох: старинные умывальники и ванные, фрагмент деревянной водопроводной трубы и даже старинный пожарный гидрант, сооружённый для нужд Липецкого курорта больше 100 лет назад. Кроме того, экскурсоводы предложат провести целые опыты с водой.

Стоимость каждой выставки дешевле проезда туда и обратно в общественном транспорте – 50 рублей.

Два Петра

А в липецком краеведческом музее (ул. Ленина,25) советуем обратить внимание на выставку «Два Петра». В ней речь пойдёт вроде бы о непохожих людях – первом российском императоре Петре I и учёном Петре Петровиче Семёнове-Тян-Шанском. На самом деле у них много общего – оба внесли серьезный вклад в развитие Липецкого края, у обоих в прошлом году были красивые даты со дня рождения: у императора – 350 лет, у ученого и путешественника – 195.







На выставке можно увидеть различные сюжеты из жизни исторических личностей, а дополнит экспозицию презентация новой книги Александра Богданова «Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский и Липецкий край».

В конце мероприятия посетители по желанию смогут попробовать себя в мастер-классе по росписи романовских игрушек.



«Чебурашка» круче «Аватара»?

Еще один вариант приятного досуга – кино. Вчера мы не зря советовали липчанам сходить на семейный фильм «Черурашка». Вчера же он официально стал самым кассовым фильмом за всю историю российского проката, собрав 3 миллиарда 82 миллиона 245 тысяч рублей.

Предыдущий рекордсмен фильм «Холоп» в 2019 году выручил 3 082 031 тысячу рублей за 44 дня проката.



Кадр из фильма



За всю историю планку в 3 миллиарда рублей пробивал ещё только «Аватар» в далёком 2009 году, но он на 3-м месте. Выходит, наши ушастики и холопы популярнее заокеанских фантастических вселенных! «Чебурашка» ещё идёт и в липецких кинотеатрах и наверняка сможет упрочить свои лидерские позиции по сборам.

Помоги коллеге

Любого липчанина могут повесить, если он, конечно, этого достоин – на областную Доску почёта «Трудовая слава Липецкой области».







Как раз начался приём заявок от организаций и предприятий. Выдвинуть можно любого своего коллегу, добившегося больших результатов в труде. Приём заявок будет проходить до 23 января в городском департаменте экономического развития по адресу: Театральная пл. 1, кабинет № 405. Узнать подробности, в частности, перечень необходимых документов можно по телефону (4742) 23-91-44.

Подумайте, возможно, кто-то из ваших коллег достоин такого признания.

Дорогие липчане! Трудовая неделя в разгаре, но не стоит забывать о новостях. Их вы всегда найдёте в достаточном количестве на GOROD48 и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего важного и полезного. Чаща заходите на сайт, мы вам всегда рады. До встречи.