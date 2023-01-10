Сегодня в Липецке: выставки по СССР, рекордный «Чебурашка» и не продлить ли нам праздники?

Рассказываем все, что нужно, про второй рабочий день года.

Обыкновенный январь

А в Липецке самая настоящая зима. Сегодня по прогнозу гидрометеоцентра от 14 до 16 градусов мороза. Ветер юго-восточный умеренной силы 8-13 метров в секунду, переменная облачность.







Осадков не обещают, но снега на улице и так достаточно.

Отключения воды

Начался новый год, и сотрудники РВК «Липецк», засучив рукава на тяжёлых бушлатах, принялись за профилактический ремонт наших сетей, а значит – без отключений воды никуда.

С 10:00 до 20:00 сегодня пересохнут краны в домах №№ 8, 10, 12, 14, 16 на улице Стаханова, а ещё не будет холодной воды полностью на улицах Одесской и Станционной.



Фото пресс-службы РВК «Липецк»

С аналогичными трудностями столкнутся и жители частного сектора на улицах (в алфавитном порядке) Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Новосёлов, Олега Кошевого, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Софьи Ковалевской, Социалистической, Спартака, Спортивной, Украинской, Целинной, Цимлянской, а также переулков 1-го Театрального, 2-го Театрального, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Паркового, Садового, Соснового.

Тушите свет

Первыми честь остаться на целый день без электричества выпала жителям центра, а именно проспекта Победы в домах №№ 91, 91а, 93, 93а, 95. Света здесь не будет сегодня с 09:00 до 17:00, причина всё та же – профилактический ремонт.







Пробки

Пока вы читаете эти строки, где-то уже собирается новый затор. Липецк – не Москва, но доехать вовремя до работы и у нас бывает проблематично. Особенно по утрам, если двигаться по проспекту Победы, улицам Гагарина, Московской, Циолковского. Рекомендуем не пренебрегать «Яндекс-пробками» и аналогичными приложениями, а заглядывать в них перед выездом.



Всё ещё празднуем

… Пора бы, конечно, уже остыть, но… Новогодний рождественский концерт – мероприятие с таким названием пройдёт сегодня в ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 3) в 17:00. В нем выступят лучшие творческие силы города – певцы, музыканты, танцоры.







Стоит ли продлить каникулы?

33 процента липчан, опрошенных службой исследование портала по поиску работы hh.ru, заявили, что праздников и выходных в году нужно больше. Возможно, к этому мнению они пришли после того как незаметно улетучились новогодние каникулы.







54 процента жителей Липецка уверенны, что праздников достаточно, а вот за их сокращение высказались только 5 процентов респондентов.

Среди тех, кто ратует за новые нерабочие дни, больше всего работников науки и образования (там выходных не хватает 45% респондентов), юристы (43%), специалисты по закупкам (43%), маркетингу и рекламе (41%). Меньше всего их среди рабочих (9%), айтишников (7%) и людей, занятых в сельском хозяйстве (6%). Это в целом логично – посевная или уборочная выходных не приемлют.

Как поздравляли в прошлом веке

Выставка «Старая добрая сказка» в областном Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) расскажет о том, как друг друга поздравляли люди, которые и слышать не слышали слова WhatApp, а именно – в прошлом весе. На выставке из частной коллекции можно увидеть старые открытки, которые пересылали друг другу по почте и отправлять их нужно было загодя. Самая ранняя открытка датирована 1961 годом, когда Юрий Гагарин полетел в космос.



Открытка СССР



Вообще старые открытки всегда отражали важнейшие события советской истории: покорение космоса, строительство Байкало-Амурской магистрали, освоение северных территорий, достижения научно-технического прогресса и многое другое. Выставка будет интересна для всех возрастов. Работает она с 9 до 19 часов, а вход на неё бесплатный.

Back in USSR?

Рекомендуем посетить ещё одну выставку – в областнои краеведческом музее (ул. Ленина, 25), тоже на тему СССР. Она называется «Привет из Липецка XX века».

Для молодого поколения это возможность узнать, как жили их родители, бабушки и дедушки; для людей, заставших те времена – шанс окунуться в свое прошлое. Посетители смогут побывать в настоящей советской коммунальной квартире с холодильником завода «Зил» и одним из самых популярных в СССР телевизором «Рекорд-Б» Воронежского радиозавода.

На отдельном стенде представлена внутренняя обстановка городского трамвая, который потом нарекли «Лип Липычем». Представлена и «советская школа» с деревянной доской и мелом, партами с откидной столешницей и счетами, белыми воротничками и фартуками школьной формы.

На базе экспозиции в музее проводятся интерактивные программы на тему советского прошлого «Новогодние утренники» и «Новогодние вечера», «День рождения в музее», «Первоклассное чаепитие».

Выставка работает с 09:00 до 19:00, билет стоит символические 50 рублей.

P.S. В коммунальных квартирах ничего хорошего не было.

Давно ли вы смотрели диафильмы?

После новогодних праздников потянуло липчан на ностальгию. В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28, 3-й этаж) решили показать широкой публике не кино в IMAX, а диафильмы.

«Будем снова нырять в неспешное созерцание, следить за картинками, медленно плывущими друг за другом», - анонсируют мероприятие организаторы.

Для тех кто не в курсе, поясним: диафильмы – это подборки слайдов, которые объединены в какое-то действие и проецируются на экран один за другим. Сопровождаются титрами, записью на грампластинке, или голосом рассказчика – так сказать, живой звук.



Прогрессивные технологии XX столетия



Смотреть их начнут сегодня в 18:37 и ни минутой позже, а за вход можно будет заплатить любой купюрой, которую не жалко.

«Чебурашка» бьёт рекорды

По итогам 9-ти дней проката фильма «Чебурашка» кассовые сборы превысили 3 миллиарда рублей. Совсем недалеко до рекорда фильма «Холоп», выпущенного в 2019 году, который принёс создателям 3,082 миллиарда. Видимо, нас ждёт лидер отечественного проката за все времена.

Кино сейчас идёт и в Липецке – зайдите на сайт любого кинотеатра и выберете сеанс.



Фото - кадр из фильма



В чём успех древней, но доброй истории от Эдуарда Успенского? В неповторимых персонажах? В режиссёре Дмитрие Дьяченко, ранее работавшим над фильмами «О чем говорят мужчины», «День радио», франшизой «Последний богатырь» и сериалами «Кухня» и «Отель «Элеон»? В актёрах, среди которых Фёдор Добронравов, Сергей Гармаш, Елена Яковлева? Или во всём вместе? Может, пора сходить в кино, чтобы разобраться?

Где пройти мобильную вакцинацию

Закончим все-таки не высоким искусством, а вполне бренными делами – вакцинацией. Коварный COVID в 2023 году уже свёл в могилу троих липчан, что лишний раз подтверждает, что он не дремлет.

Для удобства получения прививок наряду с прививочными в поликлиниках развёрнуты мобильные пункты вакцинации, где прививку можно получить в порядке живой очереди. С графиком работы пунктов на январь можно ознакомиться здесь.

Теперь там можно получить не только иголкой в плечо, но и использовать назальную вакцину Спутник-V, но только в случае ревакцинации. При первом обращении используют только старый добрый шприц. Главное, чтобы вакцинируемому исполнилось 18 лет, и спустя 21 день он не забыл явиться на повторную прививку.

Рабочая неделя и рабочий год набирают обороты, как увеличивается и поток каждодневных новостей. Жизнь постепенно входит в привычное сумасшедшее русло и, чтобы в нём не потеряться, чаще заходите на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного.