Спорт

сегодня, 18:47

Липецкая прыгунья взяла медаль, соревнуясь с олимпийской чемпионкой и с мужчинами

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#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва #Софья Провоторова
Липецкая прыгунья взяла медаль, соревнуясь с олимпийской чемпионкой и с мужчинами

А бегунью Софью Провоторову ждало разочарование на самом финише.

Сильнейшие легкоатлеты России открыли зимний сезон традиционными «Рождественскими стартами» памяти Эдуарда Яламова в Екатеринбурге.

Достойными выступать в элите оказались три представителя «липецкой королевы спорта», из которых медаль сумела завоевать только прыгунья в высоту Кристина Королёва.

В секторе для прыжков в длину «слабый пол» соревновался… вместе с сильным, дамам давали фору в 34 см. В итоге победил все же мужчина – чемпион мира-2018 в помещении 25-летний Даниил Лысенко, представлявший Москву и «улетевший» на 230 см. Второй стала олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене Ласицкене (Московская область/Кабардино-Балкария) с результатом 194 см.

Королёва в своей лучшей попытке покорила 188 см, а вот с планкой на высоте 191 см не справилась.Точно также выступила и Мария Кочанова из Санкт-Петербурга, в итоге обе легкоатлетки заработали по «бронзовой» награде.

Муж Кристины Максим Королёв, который специализируется на десятиборье, выступил в беге на 60 м с барьерами. Но без особого успеха. В своём забеге он стал только 5-м – 8,87 и в финал не попал.

Была близка к пьедесталу почёта самая юная наша спортсменка 20-летняя Софья Провоторова в беге на 300 метров.

На предварительном старте она показала 39,507 секунды, затем в финале улучшила этот результат - 39,387, но вдвойне обидно, что до медали не хватило всего одной тысячной (!) доли секунды.

Победила Екатерина Реньжина (Москва/Тульская область) - 38,17, второй пришла Екатерина Иванова из Иркутска - 37,95, а для определения «бронзовой» медалистки потребовался фотофиниш. В итоге оставшуюся ступень пьедестала почёта заняла Олеся Солдатова из Краснодарского края - 39,386.

Всего в турнире разыгрывали 13 комплектов наград.

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#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва #Софья Провоторова

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