Погода в Липецке

сегодня, 16:50

Завтра похолодает до -21

3 623
#мороз
3
Завтра похолодает до -21

А ночью температура воздуха опустится до -27.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием антициклона со Скандинавии – вторжение холодного арктического воздуха сохранится, погода ожидается аномально холодной, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 января – 21-23 градуса мороза, что на 13-15 градусов ниже нормы, 8 и 9 января – 17-19 градусов мороза, что на 10-12 градусов ниже нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от -22 до -27 градусов, днем – от -16 до -21 градуса. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -25 до -27 градусов, днем она составит от -18 до -20.

День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса мороза. 

3 623
#мороз
3

Комментарии (3)

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читатель

37 минут назад
Лучше пусть будет рекорд со знаком + в Январе. Такие морозы уже слишком!
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кокс

сегодня, 17:28
Хоть солнце увидели а то уже начали забывать как светит наше светило.
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чумачэчий житель этого города

сегодня, 17:12
Лучше бы сразу до минус 50 , да и снега под два метра !! Эх, зима, зимушка-зима.. Ха-ха-ха... Как же я люблю тебя..
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