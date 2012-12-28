Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи

Прогнозируют выпадение до трети месячной нормы осадков.





Сотрудники управления благоустройства работают в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в ночную смену вносить противогололедные материалы и расчищать проезжую часть будут около 30 единиц техники: комбинированных дорожных машин, тракторов и грейдеров. На вывозе снега будет задействован наемный транспорт — это еще около 25 машин.



С 3.00 начнутся работы в частном секторе, местных, внутриквартальных проездах и пешеходных зонах. На них будет задействовано свыше 130 дворников и более 20 единиц спецтехники.



В первый рабочий день после новогодних каникул липчан просят быть внимательнее на дорогах и отнестись с пониманием к возможному затруднению движения на отдельных участках.