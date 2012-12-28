Все новости
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке
Общество
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке
Общество
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
В районе Опытной станции — технологическое нарушение в электросети
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
В районе Опытной станции восстановили электроснабжение
Общество
Последствия оттепели: на сирени набухли почки
Общество
Объявлен желтый уровень опасности
Общество
Общество
714
сегодня, 21:01
4

Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи

Прогнозируют выпадение до трети месячной нормы осадков.

Предстоящей ночью синоптики прогнозируют выпадение до трети месячной нормы осадков. Мокрый снег, который уже начался, к утру может достигнуть критерия сильного. О непогоде с метелью и порывистым ветром ранее уже предупреждали спасатели. 

Сотрудники управления благоустройства работают в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в ночную смену вносить противогололедные материалы и расчищать проезжую часть будут около 30 единиц техники: комбинированных дорожных машин, тракторов и грейдеров. На вывозе снега будет задействован наемный транспорт — это еще около 25 машин.

С 3.00 начнутся работы в частном секторе, местных, внутриквартальных проездах и пешеходных зонах. На них будет задействовано свыше 130 дворников и более 20 единиц спецтехники.

В первый рабочий день после новогодних каникул липчан просят быть внимательнее на дорогах и отнестись с пониманием к возможному затруднению движения на отдельных участках. 
ЖКХ
0
0
1
4
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Примерно
38 минут назад
такое повторяется почти каждый год. И каждый год многие говорят:-- "Давайте потерпим как-нибудь до весны". Но прочистить проезды в свои дворы можно 1 ч-ку за 8 часов, а 16 -- за полчаса. В 1 МКД живёт как минимум 100 человек, зачем же терпеть ещё более 2-х месяцев, правда ведь?
Ответить
Алехандро
39 минут назад
Скорей бы уже Пасха !
Ответить
dj_86
44 минуты назад
зима держит оборону
Ответить
парторг
50 минут назад
Да пора бы уже начать работать, прогуляли всё праздники.
Ответить
