«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»

В Задонске нашли заморенную голодом собаку. Ее удалось спасти, и теперь зоозащитники требуют наказания для человека, который, по их мнению, сознательно издевался над беременным животным.



19 октября прошлого года у дома №24 на улице Челядинова в Задонске из машины выбросили беременную собаку. Несколько дней ее подкармливали жильцы дома, а потом животное пропало.Через месяц собаку снова увидели у того же дома: по истощенной до крайности псине ползали ее щенки, а сама она не могла даже поднять голову.Животное принялись спасать всем миром: историю о собаке выложили в задонском паблике, и ее отвезли в воронежскую ветклинику. При осмотре собаки врачи удивлялись тому, что она еще жива:«Спутанное сознание, нет реакции на внешние раздражители. Многодневная анорексия. Крайняя степень обезвоживания. Атония скелетной мускулатуры высшей степени», — говорилось в акте осмотра животного.Ника, как ее назвали в клинике, в начале лечения даже не могла самостоятельно встать на лапы, потом держалась на них меньше минуты, затем смогла ходить с помощью поддержки, и, наконец, через месяц сложного лечения, пошла сама. Сейчас Ника почти оправилась и находится на передержке.Все то время, что воронежские ветеринары выхаживали Нику, задонская зоозащитница Оксана Пышкина и ее коллеги вели собственное следствие: он выясняли, кто же почти уморил животное. И вот, что им удалось узнать.«20 октября собаку забрал 24-летний житель Задонска. Он держал ее на балконе. Там, на холодном, бетонном полу, Ника и ощенилась. Там она жила со щенками в голоде и без воды больше месяца. А 26 ноября он просто решил избавиться от, пока что живого трупа собаки, и вынес ее со щенками умирать на улицу», — рассказала GOROD48 Оксана, у которой по ее словам есть доказательства того, что задонец уже уморил таким способом другую собаку.Оксана отправилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с животным, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.«Сотрудники полиции провели заявление в установленном порядке. Установлены обстоятельства правонарушения и личность нарушителя. Для принятия процессуального решения материалы проверки направлены в компетентные органы», — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.Иными словами, полицейские не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и задонцу, у которого Ника дошла до состояни обтянутого кожей скелета, грозит наказание административное — штраф по по статье 8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных».Оксана же останавливаться не намерена:«Я готова бороться за справедливость и добиваться того, чтобы этого человека признали виновным в совершении преступления и наказали максимально жёстко, с отбыванием наказания в местах лишения свободы», — говорит зоозащитница.