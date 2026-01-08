Происшествия
2083
сегодня, 16:18
21
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
В Задонске нашли заморенную голодом собаку. Ее удалось спасти, и теперь зоозащитники требуют наказания для человека, который, по их мнению, сознательно издевался над беременным животным.
Через месяц собаку снова увидели у того же дома: по истощенной до крайности псине ползали ее щенки, а сама она не могла даже поднять голову.
Животное принялись спасать всем миром: историю о собаке выложили в задонском паблике, и ее отвезли в воронежскую ветклинику. При осмотре собаки врачи удивлялись тому, что она еще жива:
«Спутанное сознание, нет реакции на внешние раздражители. Многодневная анорексия. Крайняя степень обезвоживания. Атония скелетной мускулатуры высшей степени», — говорилось в акте осмотра животного.
Ника, как ее назвали в клинике, в начале лечения даже не могла самостоятельно встать на лапы, потом держалась на них меньше минуты, затем смогла ходить с помощью поддержки, и, наконец, через месяц сложного лечения, пошла сама. Сейчас Ника почти оправилась и находится на передержке.
Все то время, что воронежские ветеринары выхаживали Нику, задонская зоозащитница Оксана Пышкина и ее коллеги вели собственное следствие: он выясняли, кто же почти уморил животное. И вот, что им удалось узнать.
«20 октября собаку забрал 24-летний житель Задонска. Он держал ее на балконе. Там, на холодном, бетонном полу, Ника и ощенилась. Там она жила со щенками в голоде и без воды больше месяца. А 26 ноября он просто решил избавиться от, пока что живого трупа собаки, и вынес ее со щенками умирать на улицу», — рассказала GOROD48 Оксана, у которой по ее словам есть доказательства того, что задонец уже уморил таким способом другую собаку.
Оксана говорит, что это тот самый балкон, на котором Ника с щенками провела месяц
Оксана отправилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с животным, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.
«Сотрудники полиции провели заявление в установленном порядке. Установлены обстоятельства правонарушения и личность нарушителя. Для принятия процессуального решения материалы проверки направлены в компетентные органы», — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.
Иными словами, полицейские не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и задонцу, у которого Ника дошла до состояни обтянутого кожей скелета, грозит наказание административное — штраф по по статье 8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных».
Оксана же останавливаться не намерена:
«Я готова бороться за справедливость и добиваться того, чтобы этого человека признали виновным в совершении преступления и наказали максимально жёстко, с отбыванием наказания в местах лишения свободы», — говорит зоозащитница.
3
43
8
13
1
Комментарии (21)