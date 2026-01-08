Все новости
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
В Липецкой области скользко, сыро и до +3
Погода в Липецке
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
Общество
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
В Новой Жизни пропал свет
Общество
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
Происшествия
2083
сегодня, 16:18
21

«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»

В Задонске нашли заморенную голодом собаку. Ее удалось спасти, и теперь зоозащитники требуют наказания для человека, который, по их мнению, сознательно издевался над беременным животным.  

19 октября прошлого года у дома №24 на улице Челядинова в Задонске из машины выбросили беременную собаку. Несколько дней ее подкармливали жильцы дома, а потом животное пропало. 

Через месяц собаку снова увидели у того же дома: по истощенной до крайности псине ползали ее щенки, а сама она не могла даже поднять голову. 

Животное принялись спасать всем миром: историю о собаке выложили в задонском паблике, и ее отвезли в воронежскую ветклинику. При осмотре собаки врачи удивлялись тому, что она еще жива: 

«Спутанное сознание, нет реакции на внешние раздражители. Многодневная анорексия. Крайняя степень обезвоживания. Атония скелетной мускулатуры высшей степени», — говорилось в акте осмотра животного.

FF3YA6sjKZTCm-PRcEIWG0adVXbFEofiLTT29voO2W1aNUvu9-Po3WQ8HUeZOPUh1ZW1nTt_YX5puVpYkUyko6YH (1).jpg

Ника, как ее назвали в клинике, в начале лечения даже не могла самостоятельно встать на лапы, потом держалась на них меньше минуты, затем смогла ходить с помощью поддержки, и, наконец, через месяц сложного лечения, пошла сама. Сейчас Ника почти оправилась и находится на передержке.


Все то время, что воронежские ветеринары выхаживали Нику, задонская зоозащитница Оксана Пышкина и ее коллеги вели собственное следствие: он выясняли, кто же почти уморил животное. И вот, что им удалось узнать.

«20 октября собаку забрал 24-летний житель Задонска. Он держал ее на балконе. Там, на холодном, бетонном полу, Ника и ощенилась. Там она жила со щенками в голоде и без воды больше месяца. А 26 ноября он просто решил избавиться от, пока что живого трупа собаки, и вынес ее со щенками умирать на улицу», — рассказала GOROD48 Оксана, у которой по ее словам есть доказательства того, что задонец уже уморил таким способом другую собаку.

PYNKiqYfE6b-uTZaJmyZn2v7KFkgGVuLXu9fAFuXes3gh4Dijqb3UgBWHFqZfCRAkbQlrwXYCs9XOAGZdyHFC4fy (1).jpg+2026-01-08-16.24.34.jpg

Оксана говорит, что это тот самый балкон, на котором Ника с щенками провела месяц

Оксана отправилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с животным, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.

-J4XmJJ5WTIHW579A5s3bhvCCm_WwJaeaCkxJWrij6XdzbhnuzRMx6DoW7jEwVh-abRzS4OehyWcBfXGQFCqNtaC.jpg

«Сотрудники полиции провели заявление в установленном порядке. Установлены обстоятельства правонарушения и личность нарушителя. Для принятия процессуального решения материалы проверки направлены в компетентные органы», — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.

Иными словами, полицейские не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и задонцу, у которого Ника дошла до состояни обтянутого кожей скелета, грозит наказание административное —  штраф по по статье 8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных».

Оксана же останавливаться не намерена:

«Я готова бороться за справедливость и добиваться того, чтобы этого человека признали виновным в совершении преступления и наказали максимально жёстко, с отбыванием наказания в местах лишения свободы», — говорит зоозащитница.

XPYWrVHJHqP5uXwiSf9lo2LbAnqqTDr6cr03cWTsEVnN6-tDzjsAq0yan7wcYpbHdn9Ask6Dk9FA_xXPaQ3UWwcO (1).jpg+2026-01-08-16.24.34.jpg

Комментарии (21)

Липчанин
17 минут назад
у нас что --государства нет . устранилось от своих обязанностей--защиту общества.
Ответить
да-уж
32 минуты назад
Уж если убийцу отпустили, то что говорить про живодеров.
Ответить
Зоозащитник
33 минуты назад
Нике и щенкам здоровья! Оксане низкий поклон!!! Согласна с комментариями! Это что все происходило на необитаемом острове? Собака-самый хороший человек!!! А нелюдям воздастся!!! Еще раз Оксане спасибо! Я с вами!
Ответить
Ольга
37 минут назад
Для чего он держал её? Это что новый вид сумашествия? Сколько же нездоровых людей вокруг.. Всем кто принимал участии в спасении собаки - спасибо, не должны живые существа страдать в современном мире, не должны...
Ответить
Ольга
10 минут назад
Согласна с Вами. Собачка здоровья, может станет кому преданным другом.
Ответить
Катюшка
49 минут назад
Спасибо большое Добрым Людям за спасение собачки ! Ещё есть в мире человечность и доброта не смотря ни на что ! Даже прослезилась .
Ответить
Я
32 минуты назад
Тоже! Согласна!!!
Ответить
Правдаруб
57 минут назад
Вот люди с жиру бесятся. В природе это называется естественный отбор!
Ответить
мда
44 минуты назад
в природе такого нет
Ответить
Юрий
50 минут назад
Это называется издевательство .
Ответить
Гостья
58 минут назад
Там весь подъезд сажать надо. Собака на открытом балконе 100% лаяла и скулила. И все молчали? Не было дела до живой души?
Ответить
Санька
49 минут назад
Видимо не 100% лаяла и скулила
Ответить
)
50 минут назад
В нашем доме в полное упитанная себе хаски с утра и до вечера скулит и воет, потому что хозяева на работе, как приходят, только тогда перестает и что теперь сделать нужно? Нет, желание конечно есть много чего сделать, вой этот достал, но это дневные часы, ничего не поделаешь
Ответить
СССР
58 минут назад
щас в полиции и людям то отказывают в помощи, только отписки присылают, в Милиции такого не было! Спасибо и здоровья всем тем кто спас животное!
Ответить
Правда
сегодня, 16:55
Статья о наказании есть ,по факту никого не наказывают или единичные случаи.Живодер должен отвечать за такое издевательство над животным и далеко не в денежном выражении в виде штрафа тысяча рублей,а реальным сроком
Ответить
Ирина
сегодня, 16:55
Согласна,нужно наказывать за жестокое обращение с животными!
Ответить
Еще комментарии
