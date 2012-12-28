Все новости
Происшествия
581
сегодня, 07:42
1

Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице

Его добычей стали женская одежда, косметика и другие товары на 56 тысяч рублей. 

32-летний липчанин арестован на время следствия за кражу из пункта выдачи маркетплейса товаров на 56 тысяч рублей.

«Похищенные вещи он сложил в коробки и спрятал под балконом соседней квартиры, а часть вынес в карманах куртки. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены женская одежда и косметика. Украденное он намеревался подарить своей сожительнице», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение».
кража
0
0
1
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Доктор Петров
4 минуты назад
Что не сделаешь ради любимой девушки
Ответить
