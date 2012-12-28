Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
сегодня, 07:42
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Его добычей стали женская одежда, косметика и другие товары на 56 тысяч рублей.
«Похищенные вещи он сложил в коробки и спрятал под балконом соседней квартиры, а часть вынес в карманах куртки. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены женская одежда и косметика. Украденное он намеревался подарить своей сожительнице», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение».
