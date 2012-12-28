Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Руслану Оглы предъявлено обвинение по двум статьям УК. Следствие будет настаивать на мере пресечения в виде ареста.
«По данным следствия, 3 января 2026 года обвиняемый нанёс 29-летнему мужчине удары по голове, причинив челюстно-лицевую травму. Потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе расследования установлено, что конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошёл по малозначительному поводу, не оправдывающему агрессивное поведение и грубое нарушение общественного порядка в присутствии посторонних лиц. Обвиняемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям иных участников конфликта», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
Ранее по данному делу обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После публикации подробностей произошедшего в «Мяте» и данных о личности Руслана Оглы, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления доклад с обоснованием принятых решений.
