Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Что там внутри Следкома: кандалы, методичка по раскрытию преступлений и мягкие игрушки
Общество
И снова введен красный уровень опасности
Общество
Происшествия
706
сегодня, 16:13
15

Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы

Руслану Оглы предъявлено обвинение по двум статьям УК. Следствие будет настаивать на мере пресечения в виде ареста. 

После поручения главы Следственного комитета России по делу о смертельном избиении в липецком баре «Мята» Романа Андреева, действия Романа Оглы квалифицированы по новым статьям УК. Как сообщили в региональном СКР, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее ему вменяли ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

«По данным следствия, 3 января 2026 года обвиняемый нанёс 29-летнему мужчине удары по голове, причинив челюстно-лицевую травму. Потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе расследования установлено, что конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошёл по малозначительному поводу, не оправдывающему агрессивное поведение и грубое нарушение общественного порядка в присутствии посторонних лиц. Обвиняемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям иных участников конфликта», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

Ранее по данному делу обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После публикации подробностей произошедшего в «Мяте» и данных о личности Руслана Оглы, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления доклад с обоснованием принятых решений.

Руслан Оглы
побои убийство
Комментарии (15)

112
9 минут назад
К сожалению Бастрыкин один, а вот таких деятелей, которые за убийство дают меру пресечения в виде подписки о невыезде много. Было бы хорошо проверить следователя, который так квалифицировал данное преступление на коррупционную составляющую принятого решения.
Гость
10 минут назад
А почему мадам которая все это заварила еще не задержана ? В принципе как и остальные участники на видео все видно что у них сговор группы лиц
м
20 минут назад
надо привлечь ещё и его девицу, она постоянно провоцирует конфликты
Заводчанка
21 минуту назад
Что с его полукриминальной любовницей-космитологиней Викторией Исаевой?
Гражданин
23 минуты назад
Ой, неужели, под давлением общественности справедливость восторжествовала. Надеюсь, мы больше не увидим неадеквата на улицах нашего прекрасного города!
Светлана
28 минут назад
Кошмар,он до сих пор не арестован!!!Страна возможностей...
Только
32 минуты назад
Бастрыкин не потребовал, а поручил. Надо быть точнее в формулировках
Внушаемый
33 минуты назад
Интересно ,есть ли коррупция в местной правоохранительной системе ?
откуда
23 минуты назад
ведь не торгуют алкашкой в киосках, наркотиков нет, самогон не продаю
Спасибо
38 минут назад
Хорошо, что Бастрыкин вмешался, то неизвестно, как расследование бы пошло. И куда он мог смотаться.
А причём здесь
20 минут назад
Бастрыкин?
Можно
39 минут назад
эту фотографию еще покрупнее вывесить на сайте!
