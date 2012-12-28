Посиделки в бане закончились поножовщиной

Пострадавшему провели тяжелую операцию. Подозреваемый — его 50-летний односельчанин.



Следователи уже допросили 50-летнего подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Со слов односельчан, ранее на дебошира уже были нарекания: якобы, он расстрелял шкаф другого неприятеля и «гоняет» жену и взрослого сына.



Близкие пострадавшего хотят добиться огласки происшествия обращением к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.



Предновогодние посиделки в бане закончились для 31-летнего мужчины тяжелым ножевым ранением. По данным GOROD48, вечером 28 декабря липчанин отправился в гости в деревню к родителям и отдыхал со знакомыми в бане в селе Излегоще Усманского района. Около 23:00 между мужчинами произошел конфликт и один сосед ударил другого кухонным ножом. Было задето сердце и легкое.Раненого доставили в Усманскую ЦРБ, а потом санавиацией перевезли в Липецк. Мужчине провели почти четырехчасовую операцию, после чего он еще два дня провел без сознания и под аппаратом ИВЛ. Раненый до сих пор – уже 14-й день проходит лечение в больнице.Расследованием происшествия занимается следственный отдел по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области.