Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
624
36 минут назад
1
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Пострадавшему провели тяжелую операцию. Подозреваемый — его 50-летний односельчанин.
Раненого доставили в Усманскую ЦРБ, а потом санавиацией перевезли в Липецк. Мужчине провели почти четырехчасовую операцию, после чего он еще два дня провел без сознания и под аппаратом ИВЛ. Раненый до сих пор – уже 14-й день проходит лечение в больнице.
Расследованием происшествия занимается следственный отдел по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области.
Следователи уже допросили 50-летнего подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Со слов односельчан, ранее на дебошира уже были нарекания: якобы, он расстрелял шкаф другого неприятеля и «гоняет» жену и взрослого сына.
Близкие пострадавшего хотят добиться огласки происшествия обращением к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
2
2
2
1
0
Комментарии (1)