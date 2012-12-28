В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения

Возможно снижение давления и повышение мутности воды.

Из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей микрорайонов: 1-19, Опытной станции, центра города и Карьера.«Даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. Специалисты оперативно приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль за ее качеством», – сообщает «РВК-Липецк».