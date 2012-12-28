Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
Читать все
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке
Общество
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
В районе Опытной станции — технологическое нарушение в электросети
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
Культура
В Липецкой области снег и до 0 градусов
Погода в Липецке
Последствия оттепели: на сирени набухли почки
Общество
Читать все
Общество
992
сегодня, 17:40
6

В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения

Возможно снижение давления и повышение мутности воды.

Из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей микрорайонов: 1-19, Опытной станции, центра города и Карьера.

«Даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. Специалисты оперативно приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль за ее качеством», – сообщает «РВК-Липецк». 
ЖКХ
вода
0
0
9
0
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
И вроде
11 минут назад
Интернет не отключали, а вот..
Ответить
Лора
12 минут назад
В Липецке преодоление трудностей любимое занятие
Ответить
селянин
40 минут назад
И это при 0 градусов! На следующей неделе до -20 ночью, вот тогда...
Ответить
Колапс
47 минут назад
И без БПЛА...
Ответить
селянин
сегодня, 17:56
Что опять?
Ответить
неселянин
56 минут назад
Что, опять будешь хвалиться своим генератором?
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить