В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Возможно снижение давления и повышение мутности воды.
«Даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. Специалисты оперативно приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль за ее качеством», – сообщает «РВК-Липецк».
