Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
668
58 минут назад
12
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Под подозрением — компания молодежи.
О кражах пишут в домовых чатах.
Под подозрение попала компания молодежи — трое парней и две девушки. Их действия записали камеры наблюдения.
Потерпевшие обратились в полицию.
0
0
8
2
2
Комментарии (12)