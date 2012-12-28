Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»

Под подозрением — компания молодежи.

Ночью 6 января в липецком микрорайоне «Взлетный» из автомобиля «Нива» украли магнитолу, а следующей ночью тот же номер провернули с «ВАЗ-2110».О кражах пишут в домовых чатах.Под подозрение попала компания молодежи — трое парней и две девушки. Их действия записали камеры наблюдения.Потерпевшие обратились в полицию.