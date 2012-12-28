Все новости
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Происшествия
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Происшествия
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
Происшествия
Что там внутри Следкома: кандалы, методичка по раскрытию преступлений и мягкие игрушки
Общество
Общество
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
Происшествия
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Погода в Липецке
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
Происшествия
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Происшествия
668
58 минут назад
12

Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»

Под подозрением — компания молодежи.

Ночью 6 января в липецком микрорайоне «Взлетный» из автомобиля «Нива» украли магнитолу, а следующей ночью тот же номер провернули с «ВАЗ-2110».

О кражах пишут в домовых чатах.

520b18f0-556c-49df-bef8-938cd6772492 (1).jpg

Под подозрение попала компания молодежи — трое парней и две девушки. Их действия записали камеры наблюдения.

90509205-720c-4835-a721-4a835082d2c1 (1).jpeg

8b2223d0-cdba-44d8-b495-55f591c8b492.jpeg

Потерпевшие обратились в полицию.
Комментарии (12)

клоунада
9 минут назад
опять "дитятки" .... бедненьким делать то больше нечего, только пакостить...печаль
Ответить
моразм крепчаль
11 минут назад
В такую погоду далеко не уедешь
Ответить
Да уж
11 минут назад
Вот она, безнаказанность! И детки продолжают наглеть, борзет всё больше и больше.
Ответить
Э
17 минут назад
Мальчики и девочка младше 18 лет . Ну читаешь, прям дети 6 -ти лет)))).
Ответить
fed
32 минуты назад
Таксистов переименуем снова в мещеров и водку будем у них покупать.
Ответить
Ну
6 минут назад
А я помню, что Мещерой называлась карманная рация советская.
Ответить
Открою тайну
15 минут назад
Таксистов до сих пор называют мещерами, и покупают у них водку. С пробуждением!
Ответить
Липецк
34 минуты назад
Чем бы детя не тешелось
Ответить
fed
39 минут назад
Эдак скоро и люки чугунные, которых еще немало осталось, воровать начнут. Все возвращается на круги своя.
Ответить
Бармалей
44 минуты назад
Одно название, что камеры есть по ним только супер эксперты смогут найти преступника
Ответить
Розга
50 минут назад
Кто до сих пор против обязательной сдачи отпечатков и принудительного тестирования на наркотики с 12 лет ?
Ответить
Липчане
54 минуты назад
Елецкий теперь не в одиночестве. Взлётный добавился в пару.
Ответить
