сегодня, 13:54
35-летняя липчанка инвестировала в мошенников 861 356 рублей
А 11-летний мальчик хотел получить игровую валюту и лишил мать 42 100 рублей.
11-летний мальчик хотел купить игровую валюту в компьютерной игре и перевёл мошенникам через мобильное приложение 42 100 рублей. В полицию 8 января обратилась его 42-летняя мать.
5 января в Липецке заявление о мошенничестве написал 44-летний мужчина — он получил в соцсети сообщение о подарке ко Дню рождения, перешёл по присланной ссылке и с его счёта тут же похитили 8400 рублей.
А 3 января в Грязях 61-летний мужчина перевёл мошенникам 30 000 рублей.
Напомним, всего с начала 2026 года мошенники выманили у жителей Липецкой области более двух миллионов рублей.
