35-летняя липчанка инвестировала в мошенников 861 356 рублей

А 11-летний мальчик хотел получить игровую валюту и лишил мать 42 100 рублей.

К новому году 35-летняя липчанка мечтала разбогатеть и ещё в декабре начала вкладывать деньги в инвестиции. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 8 декабря по 7 января женщина регулярно переводила деньги неизвестным с целью получения дополнительного дохода. Но 8 января она одумалась и пришла в полицию — за месяц липчанка лишилась 861 356 рублей.11-летний мальчик хотел купить игровую валюту в компьютерной игре и перевёл мошенникам через мобильное приложение 42 100 рублей. В полицию 8 января обратилась его 42-летняя мать.5 января в Липецке заявление о мошенничестве написал 44-летний мужчина — он получил в соцсети сообщение о подарке ко Дню рождения, перешёл по присланной ссылке и с его счёта тут же похитили 8400 рублей.А 3 января в Грязях 61-летний мужчина перевёл мошенникам 30 000 рублей.Напомним, всего с начала 2026 года мошенники выманили у жителей Липецкой области более двух миллионов рублей.