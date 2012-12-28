Погода в Липецке
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Уже послезавтра резко похолодает.
Среднесуточные температуры составят: 9 января — около 0 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы, 10 и 11 января — 6-7 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Липецкой области облачно, ночью осадки местами сильные в виде дождя, мокрого снега и снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами гололед, налипание мокрого снега, туман. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью и днем будет от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ночью гололед. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.
День 9 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году — 35 градусов мороза.
