В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
В Липецкой области скользко, сыро и до +3
Погода в Липецке
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
Общество
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
В Новой Жизни пропал свет
Общество
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
Погода в Липецке
400
58 минут назад
3

В Липецкой области оттепель продержится еще день

Уже послезавтра резко похолодает. 

9 января Липецкая область останется в теплом секторе Средиземноморского циклона, пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, температурный фон будет заметно выше обычного. 10 и 11 января регион окажется в тылу циклона, ожидается небольшой снег, заметно похолодает. 

Среднесуточные температуры составят: 9 января — около 0 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы, 10 и 11 января — 6-7 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы. 


По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Липецкой области облачно, ночью осадки местами сильные в виде дождя, мокрого снега и снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами гололед, налипание мокрого снега, туман. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью и днем будет от -3 до +2 градусов. 

В Липецке облачно, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ночью гололед. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 9 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году — 35 градусов мороза. 

оттепель
3
1
1
4
0

Комментарии (3)

Сначала новые
Лиза
2 минуты назад
Представляю, что будет твориться на дорогах после заморозков.
....
24 минуты назад
Оперативно исправили, молодцы!
...
38 минут назад
10 и 11 декабря?
