Между Липецком и Грязями запускают электрички

Электрички начнут ходить уже завтра, а с 1 февраля в расписание добавится ещё несколько рейсов.

Завтра, 12 января начнут ходить электрички по маршруту «Липецк – Грязи».Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области, из Липецка поезд будет отправляться в 07.04. В обратном направлении – в 17.09.А с 1 февраля в расписание добавится ещё ряд рейсов. Из Липецка электрички поедут в 07.04, 08.05, 18.49 и 20.11. Из Грязей – в 06.59, 08.29, 17.09, 19.02 и 20.12.