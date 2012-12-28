Все новости
Общество
513
52 минуты назад
12

Между Липецком и Грязями запускают электрички

Электрички начнут ходить уже завтра, а с 1 февраля в расписание добавится ещё несколько рейсов.

Завтра, 12 января начнут ходить электрички по маршруту «Липецк – Грязи».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области, из Липецка поезд будет отправляться в 07.04. В обратном направлении – в 17.09.

А с 1 февраля в расписание добавится ещё ряд рейсов. Из Липецка электрички поедут в 07.04, 08.05, 18.49 и 20.11. Из Грязей – в 06.59, 08.29, 17.09, 19.02 и 20.12.
транспорт
0
0
0
8
0

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Валерон
5 минут назад
А почему бы не сделать все эти электрички со станции сенцово. Ведь сенцово тоже липецк.
Ответить
О как
7 минут назад
Надеюсь, что теперь очередь из бомбил у подземного перехода в Грязях, будет гораздо меньше.
Ответить
А Елец чем провинился?
20 минут назад
Или он не такой значимый, как Грязи? Ему электрички не нужны?
Ответить
Дед
22 минуты назад
Там трамвая за глаза или троллейбуса
Ответить
Вася с 11-го
23 минуты назад
Наконец-то.ещеб в полуденное время,а то автобусы постоянно забиты.
Ответить
Знаток
34 минуты назад
Интересно сколько это будет занимать по времени и сколько остановок,уточните информацию.
Ответить
Интересно
36 минут назад
Сколько будет стоить проезд.
Ответить
Очевидец
27 минут назад
83₽
Ответить
555
36 минут назад
Ура ,хорошая новость.
Ответить
Мороз
37 минут назад
Очень хорошо,в непогоду уехать с грязи и обратно вечером проблематично.
Ответить
Дед
38 минут назад
Давно пора , живём рядом, а доехать прямого сообщения нет,пересадками до мира и постоянные пробки в районе индезита,очень не комфортно.
Ответить
Еще комментарии
