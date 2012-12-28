Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Электрички начнут ходить уже завтра, а с 1 февраля в расписание добавится ещё несколько рейсов.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области, из Липецка поезд будет отправляться в 07.04. В обратном направлении – в 17.09.
А с 1 февраля в расписание добавится ещё ряд рейсов. Из Липецка электрички поедут в 07.04, 08.05, 18.49 и 20.11. Из Грязей – в 06.59, 08.29, 17.09, 19.02 и 20.12.
