Спорт

54 минуты назад

Новогодняя история от липецких каратистов, у которых раньше велосипедов не было

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#Каратэ #синкёкусинкай
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Новогодняя история от липецких каратистов, у которых раньше велосипедов не было

Наши земляки отлично выступили в Пензе и проявили завидную удачливость.

В последние дни ушедшего года каратисты липецкого клуба «Белый Тигр» завоевали целую россыпь наград во Всероссийском турнире в Пензе памяти святого князя Александра Невского.

Как сообщил GOROD48 президент клуба Юрий Смыков, на счету липчан 3 «золотые», 3 «серебряные» и 3 «бронзовые» награды.

- Это очень крутой показатель – 9 человек попали в призёры из 13-ти, которых мы возили в Пензу, - отметил Смыков.

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Особенно отличился Евгений Стрельников (14-15 лет), который все три своих боя завершил досрочно.

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Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Хасан Улин, Александр Нистратов, Евгений Стрельников, вторые места заняли Софья Родионова, Даниил Федосов, Алексей Черненький, третьи – Полина Плешивцева, Анна Коренева и Даниил Сластунов.

Но самое интересное произошло потом. Организаторы решили разыграть среди чемпионов специальные призы – скоростные велосипеды: по одному в каждой возрастной категории. Т.е. на двухколёсную технику претендовали по несколько победителей. Начали тянуть жребий и… все три липецких чемпиона Улин, Нистратов и Стрельников выиграли по «велику». Секрет такой феноменальной липецкой удачи объяснить не смог никто.

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В соревнованиях принимали участие более 200 юных каратистов из 13 городов России.

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Остаётся добавить, что наших медалистов подготовили тренеры Юрий Смыков, Николай Ардашев, Эдуард Саргсян и Екатерина Лютова. Ардашев достойно представил Липецк и в судейском корпусе турнира.

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Николай Ардашев второй справа

Липецкие спортсмены выражают благодарность президенту Федерации киокушин Пензенской области Эдуарду Гордееву за приглашение и организацию турнир.

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Призёры соревнования

1 147
#Каратэ #синкёкусинкай
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Комментарии (1)

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Рад за вас

28 минут назад
Разыграть среди победителей такие ультрадешёвые и не качественные, даже сложно назвать велосипедами, "ашанбайки". Проявили не уважение, стыдно, очень стыдно.
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