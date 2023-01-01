Новогодняя история от липецких каратистов, у которых раньше велосипедов не было

Наши земляки отлично выступили в Пензе и проявили завидную удачливость.

В последние дни ушедшего года каратисты липецкого клуба «Белый Тигр» завоевали целую россыпь наград во Всероссийском турнире в Пензе памяти святого князя Александра Невского.

Как сообщил GOROD48 президент клуба Юрий Смыков, на счету липчан 3 «золотые», 3 «серебряные» и 3 «бронзовые» награды.

- Это очень крутой показатель – 9 человек попали в призёры из 13-ти, которых мы возили в Пензу, - отметил Смыков.







Особенно отличился Евгений Стрельников (14-15 лет), который все три своих боя завершил досрочно.







Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Хасан Улин, Александр Нистратов, Евгений Стрельников, вторые места заняли Софья Родионова, Даниил Федосов, Алексей Черненький, третьи – Полина Плешивцева, Анна Коренева и Даниил Сластунов.

Но самое интересное произошло потом. Организаторы решили разыграть среди чемпионов специальные призы – скоростные велосипеды: по одному в каждой возрастной категории. Т.е. на двухколёсную технику претендовали по несколько победителей. Начали тянуть жребий и… все три липецких чемпиона Улин, Нистратов и Стрельников выиграли по «велику». Секрет такой феноменальной липецкой удачи объяснить не смог никто.



В соревнованиях принимали участие более 200 юных каратистов из 13 городов России.







Остаётся добавить, что наших медалистов подготовили тренеры Юрий Смыков, Николай Ардашев, Эдуард Саргсян и Екатерина Лютова. Ардашев достойно представил Липецк и в судейском корпусе турнира.



Николай Ардашев второй справа



Липецкие спортсмены выражают благодарность президенту Федерации киокушин Пензенской области Эдуарду Гордееву за приглашение и организацию турнир.

Призёры соревнования

