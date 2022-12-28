Общество

сегодня, 16:40

Пожилая липчанка замёрзла в сугробе

13 4223
#обморожение #переохлаждение
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Пожилая липчанка замёрзла в сугробе

Женщину госпитализировали с сильным переохлаждением.

С улицы Московской сегодня госпитализировали 85-летнюю женщину с тяжёлым переохлаждением и обморожениями.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, утром пожилую женщину обнаружили в сугробе прохожие, которые спешили на работу, и вызвали скорую помощь. Сколько времени пенсионерка провела на улице в снегу — неизвестно. Зато выяснилось, что 85-летняя липчанка живёт на Московской, она вышла из дома и заблудилась. Нашли её во дворе через дом от места её жительства. 

А из Данковского района в ожоговый центр доставили мужчину с обморожениями ног IV стадии. Мужчина гулял в обуви не по сезону. Теперь ему предстоит ампутация частей обоих стоп.
13 4223
#обморожение #переохлаждение
6

Комментарии (13)

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Koммунист

15 минут назад
Америка замерзает. Там вообще ужас
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Лавочница

19 минут назад
Корвалол до добра не доведёт.
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пенс

25 минут назад
житель, и в деревнях уже так же стало, все деградируют.
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Эксперт

30 минут назад
Нормально так 85 летняя липчанка заблудилась как будто в тех краях метровые слои снега выпали! Так блудить могут только дети из детского сада но не взрослые, еще снегопадов таких мощных не было в Липецке чтобы любой желающий вышел на улицу и пропал безвести.
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житель

сегодня, 19:44
В селе еще кто-то может подумать о соседе, прийти , узнать что с одиноким человеком, но в городе, как ни странно, все живут и скрываются со скоростью за своими дверями. Никто ни к кому не ходит. Кто чуть разбогател, более бедных он не видит, хорошо ещё что есть соцзащита! Извините, не ЛЮДИ, а людишки... Да. Тоже против закрытых дверей при входе в дома. Чистоты не прибавилось, если боялись уличная кошка забежит погреться, а * , если пожелают, также проходят!
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селяночка

сегодня, 19:27
Хельга, Что может знать человек о деревне,если он,никогда там не жил.
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Хельга

сегодня, 19:20
Еля, можно подумать , что в деревне кто-то кому-то нужен?! Точно так же одинокий человек может в трех избах заблудиться.
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Еля

сегодня, 18:50
В городе пожилым людям страшно жить, особенно одиноким. Кто знает, что с головой случилось..Знакомых мало- люди въезжают - выезжают, многоэтажки. И ни в один подъезд не зайдешь - всё закрыто.
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==иван

сегодня, 18:11
смотрю новости офигиваю .понастроили работать некому .поликлинники терапевтов нет .это как .у меня двое врачей знаомых в воронеж уехали .говорят хочешь сам работай .
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не-а че

сегодня, 17:59
Подскажу как правильно., Сначала доживи до её годов,а потом подсказывай.
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