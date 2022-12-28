Пожилая липчанка замёрзла в сугробе

Женщину госпитализировали с сильным переохлаждением.

С улицы Московской сегодня госпитализировали 85-летнюю женщину с тяжёлым переохлаждением и обморожениями.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, утром пожилую женщину обнаружили в сугробе прохожие, которые спешили на работу, и вызвали скорую помощь. Сколько времени пенсионерка провела на улице в снегу — неизвестно. Зато выяснилось, что 85-летняя липчанка живёт на Московской, она вышла из дома и заблудилась. Нашли её во дворе через дом от места её жительства.



А из Данковского района в ожоговый центр доставили мужчину с обморожениями ног IV стадии. Мужчина гулял в обуви не по сезону. Теперь ему предстоит ампутация частей обоих стоп.