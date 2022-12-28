Общество
сегодня, 16:40
Пожилая липчанка замёрзла в сугробе
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Женщину госпитализировали с сильным переохлаждением.
С улицы Московской сегодня госпитализировали 85-летнюю женщину с тяжёлым переохлаждением и обморожениями.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, утром пожилую женщину обнаружили в сугробе прохожие, которые спешили на работу, и вызвали скорую помощь. Сколько времени пенсионерка провела на улице в снегу — неизвестно. Зато выяснилось, что 85-летняя липчанка живёт на Московской, она вышла из дома и заблудилась. Нашли её во дворе через дом от места её жительства.
А из Данковского района в ожоговый центр доставили мужчину с обморожениями ног IV стадии. Мужчина гулял в обуви не по сезону. Теперь ему предстоит ампутация частей обоих стоп.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, утром пожилую женщину обнаружили в сугробе прохожие, которые спешили на работу, и вызвали скорую помощь. Сколько времени пенсионерка провела на улице в снегу — неизвестно. Зато выяснилось, что 85-летняя липчанка живёт на Московской, она вышла из дома и заблудилась. Нашли её во дворе через дом от места её жительства.
А из Данковского района в ожоговый центр доставили мужчину с обморожениями ног IV стадии. Мужчина гулял в обуви не по сезону. Теперь ему предстоит ампутация частей обоих стоп.
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