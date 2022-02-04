Общество
сегодня, 10:38
«Липецкая ипотечная корпорация» из-за долгов продаст иномарки
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Через электронный аукцион планируют сбыть два автомобиля.
Автомобили разорившегося застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» пойдут с молотка в счет долгов перед кредиторами. Временный управляющий уже провел подготовку для аукциона. Так, выполнена оценка стоящего на балансе банкрота автомобилей «Toyota Camry» и «Kia Rio».
По заключению оценщика, обе машины находятся в хорошем рабочем состоянии, на них не нет каких-либо обременений. «Toyota Camry», 2011 года выпуска, оценена в 1 091 905 рублей, «Kia Rio», 2014 года выпуска, в 672 539 рублей. С этих сумм и должны начаться аукционы по продаже машин.
Напомним, ранее с молотка ушел, пожалуй, самый дорогостоящий актив «ЛИКа»: 100% акции завода «Тербунский гончар» были проданы за 550 млн рублей.
Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы, уставный капитал компании составлял 384 млн рублей. «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и занималась реализацией масштабных проектов комплексного освоения территории в Липецке.
Общие долги АО «Липецкая ипотечная корпорация» достигают миллиарда рублей. Согласно оценке, стоимость активов застройщика превышает два млрд рублей, но практические все они имеют обременения.
Фото: mds.yandex.net
По заключению оценщика, обе машины находятся в хорошем рабочем состоянии, на них не нет каких-либо обременений. «Toyota Camry», 2011 года выпуска, оценена в 1 091 905 рублей, «Kia Rio», 2014 года выпуска, в 672 539 рублей. С этих сумм и должны начаться аукционы по продаже машин.
Напомним, ранее с молотка ушел, пожалуй, самый дорогостоящий актив «ЛИКа»: 100% акции завода «Тербунский гончар» были проданы за 550 млн рублей.
Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы, уставный капитал компании составлял 384 млн рублей. «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и занималась реализацией масштабных проектов комплексного освоения территории в Липецке.
Общие долги АО «Липецкая ипотечная корпорация» достигают миллиарда рублей. Согласно оценке, стоимость активов застройщика превышает два млрд рублей, но практические все они имеют обременения.
Фото: mds.yandex.net
10 1314
СанСаныч
Думают
короче
Созерцатель
Почему в объявлении о торгах
Уверен
Яма и дороги
Работал там
Mikl
Эх