Общество

сегодня, 10:38

«Липецкая ипотечная корпорация» из-за долгов продаст иномарки

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#банкротство #ЛИК #торги
«Липецкая ипотечная корпорация» из-за долгов продаст иномарки

Через электронный аукцион планируют сбыть два автомобиля.

Автомобили разорившегося застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» пойдут с молотка в счет долгов перед кредиторами. Временный управляющий уже провел подготовку для аукциона. Так, выполнена оценка стоящего на балансе банкрота автомобилей «Toyota Camry» и «Kia Rio».

По заключению оценщика, обе машины находятся в хорошем рабочем состоянии, на них не нет каких-либо обременений. «Toyota Camry», 2011 года выпуска, оценена в 1 091 905 рублей, «Kia Rio», 2014 года выпуска, в 672 539 рублей. С этих сумм и должны начаться аукционы по продаже машин.

Напомним, ранее с молотка ушел, пожалуй, самый дорогостоящий актив «ЛИКа»: 100% акции завода «Тербунский гончар» были проданы за 550 млн рублей. 

Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы, уставный капитал компании составлял 384 млн рублей. «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и занималась реализацией масштабных проектов комплексного освоения территории в Липецке.

Общие долги АО «Липецкая ипотечная корпорация» достигают миллиарда рублей. Согласно оценке, стоимость активов застройщика превышает два млрд рублей, но практические все они имеют обременения.

Фото: mds.yandex.net
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#банкротство #ЛИК #торги

Комментарии (11)

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СанСаныч

2 минуты назад
короче, это специально делается, через 3-6месяцев их свои заберут за 25-30% стоимости. Пытался лет 10назад поучаствовать - сказали можно не даже не пытаться и объяснили тет-а-тет кто заберёт и по какой примерно цене
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Думают

10 минут назад
Народ совсем тупой.
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короче

16 минут назад
этим двум корытам красная цена пятьдесят косарей деревянных
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Созерцатель

17 минут назад
Почему они обанкротились? В чем причина?
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Почему в объявлении о торгах

30 минут назад
не указано, чей зад возили на «Toyota Camry» ?
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Уверен

55 минут назад
Хорошие машины уже ушли нужным людям, хлам остался
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Яма и дороги

56 минут назад
Подождем когда до 50к скинут
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Работал там

сегодня, 10:54
Машины ушатаны вхлам
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Mikl

сегодня, 10:45
Пусть за такую цену покупает автохлам компания победитель.
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Эх

сегодня, 10:43
С этих сумм... Да эта максимальная цена для этих авто этого года... без учёта их состояния, тк фоток нет...
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