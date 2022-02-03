Общество

59 минут назад

Росприроднадзор проверит причастность предприятий Липецкой области к загрязнению реки Дон

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#Росприроднадзор #река Дон #загрязняющие вещества
Росприроднадзор проверит причастность предприятий Липецкой области к загрязнению реки Дон

В пробах из реки найдены опасные вещества.

 В 2021 году специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора совместно с липецким филиалом Центра лабораторного анализа и технических измерений  по ЦФО взяли пробы воды и донных отложений из реки Дон, протекающей по территории Липецкой области. Отборы производились в районе сброса сточных вод очистных сооружений ОАО «Лебедянский сахарный завод», ОГУП «Лебедянский водоканал», ОГУП «Данковский водоканал», ОГУП «Задонский водоканал».
 
«Лабораторные исследования природной воды инициированы для выявления в ее составе загрязняющих веществ: нефтепродуктов, цинка, железа, меди, марганца, аммоний-ионов, фосфатов по Р, взвешенных веществ, БПК5, нитритов, фенолов. В пробах донных отложений также анализировалось наличие нефтепродуктов, ртути, цинка, железа, меди, марганца, аммоний-ионов, фосфатов по Р, нитритов и фенола», - сообщает Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора.
 
По итогам исследования 128 проб установлено, что в целом состояние реки в границах Липецкой области неоднородно, выявлены зоны, в которых фиксировалось превышения меди в 10 раз, марганца в четыре раза, фенолов в три раза, цинка в 1,8 раза, БПК-5 – 1,5 раза, нитрит-ионов в 1,4 раза.
 
«Исходя из опыта работы Росприроднадзора, подобная картина загрязнения характерна для участков рек, в которые попадают стоки из ненадлежащим образом эксплуатируемых очистных сооружений предприятий», - пришли  заключению в Росприроднадзоре
 
На основании результатов мониторинга, руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин решил  инициировать внеплановые проверки ОГУП «Данковский водоканал», «Лебедянский водоканал» и «Задонский водоканал». Также, управление собирается проинспектировать ОАО «Лебедянский сахарный завод» в сезон работы предприятия. Таким образом Росприроднадзор оценит степень влияния этих предприятий на загрязнение реки Дон в границах Липецкой области.

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#Росприроднадзор #река Дон #загрязняющие вещества

Комментарии (4)

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Булка

19 минут назад
Теперь будут виноваты жители города и области, как можно проверять завод? ЭТО ЖЕ ЗАВОД, щас занесут, и все в шоколаде, понты одни…
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По горячим следам

27 минут назад
Росприроднадзор, реку Воронеж загрязняет круглосуточно Зоопарк. Алло, Вы слышите загрязняет Зоопарк , которому не место в санаторно - курортной зоне г.Липецка. Звери должны содержаться в достойных условиях, как впрочем и люди.
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Ностальгия

40 минут назад
Все отравили…. А ведь раньше лет 30 назад мы ребятишками раков ловили…
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А

51 минуту назад
Ещё в советские времена из Дона водицу не западло было пить!
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