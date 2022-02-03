Росприроднадзор проверит причастность предприятий Липецкой области к загрязнению реки Дон

В пробах из реки найдены опасные вещества.

В 2021 году специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора совместно с липецким филиалом Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО взяли пробы воды и донных отложений из реки Дон, протекающей по территории Липецкой области. Отборы производились в районе сброса сточных вод очистных сооружений ОАО «Лебедянский сахарный завод», ОГУП «Лебедянский водоканал», ОГУП «Данковский водоканал», ОГУП «Задонский водоканал».



«Лабораторные исследования природной воды инициированы для выявления в ее составе загрязняющих веществ: нефтепродуктов, цинка, железа, меди, марганца, аммоний-ионов, фосфатов по Р, взвешенных веществ, БПК5, нитритов, фенолов. В пробах донных отложений также анализировалось наличие нефтепродуктов, ртути, цинка, железа, меди, марганца, аммоний-ионов, фосфатов по Р, нитритов и фенола», - сообщает Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора.



По итогам исследования 128 проб установлено, что в целом состояние реки в границах Липецкой области неоднородно, выявлены зоны, в которых фиксировалось превышения меди в 10 раз, марганца в четыре раза, фенолов в три раза, цинка в 1,8 раза, БПК-5 – 1,5 раза, нитрит-ионов в 1,4 раза.



«Исходя из опыта работы Росприроднадзора, подобная картина загрязнения характерна для участков рек, в которые попадают стоки из ненадлежащим образом эксплуатируемых очистных сооружений предприятий», - пришли заключению в Росприроднадзоре



На основании результатов мониторинга, руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин решил инициировать внеплановые проверки ОГУП «Данковский водоканал», «Лебедянский водоканал» и «Задонский водоканал». Также, управление собирается проинспектировать ОАО «Лебедянский сахарный завод» в сезон работы предприятия. Таким образом Росприроднадзор оценит степень влияния этих предприятий на загрязнение реки Дон в границах Липецкой области.



