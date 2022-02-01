Подрядчик сдал медпункты с недоделками

Дефекты вскрылись в ходе эксплуатации.

Арбитражный суд обязал подрядчика устранить недостатки выполненных работ при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Липецкой области, сообщает пресс-служба ведомства. Управление капитального строительства Липецкой области ранее обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Промизделия» о взыскании неустойки в 61 883 рубля и обязании устранить выявленные недостатки выполненных работ.



Как указано в исковом заявлении, между истцом и ответчиком 31 марта 2020 года заключен государственный контракт. ООО «Промизделия» обязалось сделать два фельдшерско-акушерских пунктв в селах Замартынье Добровского района и в Перехваль Данковского района. В процессе эксплуатации зданий были выявлены дефекты, подтвержденные актами проверок. Заказчик начал вести претензионную работу с 17 февраля 2021 года. Подрядчик удовлетворял требования частично и исправлял недостатки на объектах. Однако до сих пор полностью недостатки не были исправлены. Кроме того, подрядчиком были несвоевременно исполнены обязательства по контракту, в связи с чем заказчик рассчитал неустойку. В ходе судебного разбирательства ответчик оплатил неустойку, а ОКУ «УКС Липецкой области» заявило о частичном отказе от исковых требований.



Арбитраж удовлетворил остальные требования ОКУ «Управление капительного строительства Липецкой области» и обязал ООО «Промизделия» устранить недостатки выполненных работ на двух фельдшерско-акушерских пунктах.

