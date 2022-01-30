В Левобережье отключат холодную воду

31 января с 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды в Левобережье: в домах № 13, 15 по улице Невского, № 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 14в, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 по улице Суворова, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Прокатной, № 40, 42, 44 по проспекту Мира, № 4 по улице 9 Мая. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по адресам: улица Прокатная, 22, проспект Мира, 34.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов № 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 7, 9, 11а по улице Папина, № 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18 по улице Доватора, № 22, 22а по проспекту Победы, в ЦТП ПАО «Квадра». Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 «Липецкэнерго» отключит электричество в домах № 5, 5б по улице Интернациональной, № 1 по улице Саперной, № 12, 14/3 по улице Терешковой, № 20, 21 по улице Новой. Дома обесточат для проведения ремонтных работ на сетях.