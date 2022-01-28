Липецкая вечЁрка: ковидный рекорд, изнасилование невестки и обещанный Липецку медицинский вуз

Сегодня, 28 января, губернатор Игорь Артамонов пообещал создать в регионе медицинский вуз, в области зафиксировали сразу 623 случая заражения COVID-19, а 53-летний мужчина был осужден за изнасилование невестки.

. За минувшие сутки в области выявлены 623 случая инфицирования коронавирусом. Предыдущий рекорд заболеваемости COVID-19 в Липецкой области пришелся на 6 ноября 2021 года – 414 случаев.

Уровень летальности от ковида в мире – 1,54%. В России – 2,86%. В Липецкой области – 3,36% (вчера от COVID-19 в регионе скончались восемь человек, с начала эпидемии умерли 3 012 человек).

На этой неделе «Количество вызовов в липецких поликлиниках увеличилось в пять раз». В облздраве уверяют: к больным с признаками ОРВИ медик придет в день обращения.

– Мы все переболеем «Омикроном», потому что он очень заразен. В зоне риска – дети и люди старше 60 лет, – считает заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева.

– Очередной пик заболеваемости, скорее всего, мы получим в середине февраля, такие расчеты сегодня представляют ученые, – заявил главврач областной инфекционки Андрей Филатов.

То есть более 600 заболевших – еще не пик? Страшно представить, сколько их будет через две недели!

«Фельдшеры и жильцы дома полчаса выталкивали застрявшую в снегу скорую». Освобождение машины отняло у медиков около получаса. К счастью, больной был не тяжелый – в ином случае такая задержка могла бы стать критической. В Госжилинспекции Липецкой области намерены разобраться с виновником этого происшествия.

Сегодня в новостях на криминальную тематику главными героями были не столько их фигуранты, хотя и тут не без невероятного (см. «На старости лет: 88-летняя ельчанка обокрала другую пенсионерку на почте»), сколько судьи. Ну, ладно, вернувшей деньги бабушке-воровке отписали ограничение свободы на четыре месяца. Возмущение читателей GOROD48 вызвали чрезмерно мягкие, по их мнению, приговоры по другим уголовным делам. «Изнасиловавшему невестку мужчине дали четыре года», мужчину, вогнавшему нож в собутыльника, суд приговорил к 3,5 года лишения свободы условно, а «Избивший трёхлетнюю дочь липчанин получил полтора года условно» с испытательным сроком в год. То есть регулярно избивавшего малышку мерзавца, не раз отбиравшего у девочки еду, даже не отправили за решетку! А ведь он – уголовник-рецидивист, не раз судимый за кражи и разбои.

– Советский суд – самый гуманный суд в мире! – обратилась к киноцитате Лиза (тирана осудил судья мирового судебный участок №22 Советского района Липецка).

– Условно? Да, детская жизнь ничего не стоит. Печально, – отреагировала Ольга

– Теперь ждут, когда всю семью придушит походу, – выдал прогноз Бюджетник.

Ну, и две сенсации. Первая: «Второй день на дорогах спокойно: ни одной аварии с пострадавшими». Вторая: «Игорь Артамонов обсудил с министром науки и высшего образования России открытие медицинского вуза». Губернатор пообещал включить задачу в стратегию развития области до 2030 года, заметив, что создание вуза с нуля – процесс сложный и долгий.