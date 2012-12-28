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Общество
1029
сегодня, 14:54
6

В Грязях по улице Советской разгуливали кабаны

Фото пары диких животных, спокойно прогуливающихся по центральной улице города, появилось в социальных сетях.

Снимок, на котором запечатлены два кабана, бредущих вдоль домов по Советской в Грязях, опубликовали очевидцы.

Для Липецкой области такие выходцы из леса в городскую среду уже давно не редкость – административные границы населенных пунктов все чаще пересекаются с местами обитания диких животных. В управлении ветеринарии региона в этой связи напоминают о мерах предосторожности: кабаны являются переносчиками африканской чумы свиней, лисы и другие хищники – источниками бешенства, а дикие птицы – возбудителей гриппа. Специалисты настоятельно рекомендуют не оставлять пищевые отходы в лесу, не подкармливать диких зверей, не допускать контакта домашних питомцев с неизвестными животными, а при необычном поведении или обнаружении больной особи немедленно обращаться в ветеринарную службу.

Вместе с тем региональный охотнадзор выпустил приказ «О регулировании численности кабана», который вступил в силу 1 мая 2026 года и действует до 30 апреля 2027 года. Документ разрешает отстрелить 223 кабана по всей области – 100 взрослых особей и 123 поросенка до года. Решение принято по итогам мониторинга: численность животных превысила допустимые нормы, и охотоведы стремятся довести ее до одного кабана на 4 тысячи гектаров. Для сравнения, в прошлом году квота составляла 193 особи.
кабаны
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
123
сегодня, 16:59
Зачем отстреливать . вообще охоту запретить . что кушать нечего ?
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Шкраб
сегодня, 16:13
Иностранцы думают, что в России медведи по улицам ходят. Они ошибаются.
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Знак сверху
сегодня, 16:00
Это к ревизору из столицы на этот уезд
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Кабаны
сегодня, 15:25
Опасные для человека животные.Не приведи Бог встретиться с ними на улице.Однозначно надо принимать соответствующие меры
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Что?Где?Когда?
сегодня, 15:17
Если кабаны повредят саженцы (как недавно вандалы в Липецке) или другое муниципальное имущество? Внимание вопрос - * ли такие случаи по умолчанию, либо как всегда - из бюджета компенсируется?
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Бабка Первая
сегодня, 16:07
Свиньи - они та-а-кие свиньи! Любой бюджет разворошат - перероют)
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