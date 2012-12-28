Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Общество
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сегодня, 14:54
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В Грязях по улице Советской разгуливали кабаны
Фото пары диких животных, спокойно прогуливающихся по центральной улице города, появилось в социальных сетях.
Для Липецкой области такие выходцы из леса в городскую среду уже давно не редкость – административные границы населенных пунктов все чаще пересекаются с местами обитания диких животных. В управлении ветеринарии региона в этой связи напоминают о мерах предосторожности: кабаны являются переносчиками африканской чумы свиней, лисы и другие хищники – источниками бешенства, а дикие птицы – возбудителей гриппа. Специалисты настоятельно рекомендуют не оставлять пищевые отходы в лесу, не подкармливать диких зверей, не допускать контакта домашних питомцев с неизвестными животными, а при необычном поведении или обнаружении больной особи немедленно обращаться в ветеринарную службу.
Вместе с тем региональный охотнадзор выпустил приказ «О регулировании численности кабана», который вступил в силу 1 мая 2026 года и действует до 30 апреля 2027 года. Документ разрешает отстрелить 223 кабана по всей области – 100 взрослых особей и 123 поросенка до года. Решение принято по итогам мониторинга: численность животных превысила допустимые нормы, и охотоведы стремятся довести ее до одного кабана на 4 тысячи гектаров. Для сравнения, в прошлом году квота составляла 193 особи.
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