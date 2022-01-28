Общество

13 минут назад

Фельдшеры и жильцы дома полчаса выталкивали застрявшую в снегу скорую

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#снег #дороги
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В Госжилинспекции собираются наведаться в этот двор.

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Вчера около 19:15 на улице Циолковского по дороге от остановки «11 микрорайон» к школе №49 во дворе застряла на заваленной снегом дороге скорая помощь. Как рассказали GOROD48 очевидцы, выталкивали машину пять мужчин-жильцов дома и две женщины-медработника.

В самой службе скорой помощи GOROD48 рассказали, что машина завязла в снегу, когда везла больного на госпитализацию. Происшествие во дворе отняло у медиков около получаса. К счастью, больной был не тяжёлый, ведь в отдельных случаях такая задержка могла бы стать критической.

Медики, как и все горожане, отмечают сложность проезда в липецких дворах из-за снега.

В Госжилинспекции Липецкой области сообщили GOROD48, что до этого случая на застрявшие во дворах автомобили экстренных служб ещё не жаловались. Но теперь в ГЖК намерены разобраться, кто же виноват в происшествии со скорой.

Как раз сегодня в 13.30 запланирован совместный рейд администрации Липецка и ГЖИ по уборке дворов от снега.
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#снег #дороги
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Комментарии (1)

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Animal planet.

9 минут назад
Дворы не чистят совсем.
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