Фельдшеры и жильцы дома полчаса выталкивали застрявшую в снегу скорую

В Госжилинспекции собираются наведаться в этот двор.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Вчера около 19:15 на улице Циолковского по дороге от остановки «11 микрорайон» к школе №49 во дворе застряла на заваленной снегом дороге скорая помощь. Как рассказали GOROD48 очевидцы, выталкивали машину пять мужчин-жильцов дома и две женщины-медработника.



В самой службе скорой помощи GOROD48 рассказали, что машина завязла в снегу, когда везла больного на госпитализацию. Происшествие во дворе отняло у медиков около получаса. К счастью, больной был не тяжёлый, ведь в отдельных случаях такая задержка могла бы стать критической.



Медики, как и все горожане, отмечают сложность проезда в липецких дворах из-за снега.



В Госжилинспекции Липецкой области сообщили GOROD48, что до этого случая на застрявшие во дворах автомобили экстренных служб ещё не жаловались. Но теперь в ГЖК намерены разобраться, кто же виноват в происшествии со скорой.



Как раз сегодня в 13.30 запланирован совместный рейд администрации Липецка и ГЖИ по уборке дворов от снега.